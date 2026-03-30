廖子妤预告赢影后点样庆祝︰会结婚 陈蕾张罗金像奖战衣好头痕

廖子妤、陈蕾（30日）一同出席品牌活动，陈蕾笑指一到场就倾养生话题。廖子妤凭电影《像我这样的爱情》角逐本届金像奖「最佳女主角」，而陈蕾主唱的《普通人》就角逐「最佳原创电影歌曲」，廖子好形容陈蕾是好姊姊，替她高兴。陈蕾表示，虽然连续第3年登上金像奖舞台，仍觉紧张，「因为台下坐住嘅观众系再前辈啲，平时难见到。（你有经验）我都以为系，当你行近啲……我尽量唔望前面坐住啲咩人，否则好易声都紧埋！」

廖子妤卢镇业旅行庆生

对于金像奖得奖机会，廖子妤称互相支持，抱平常心。陈蕾正张罗「战衣」，希望配合《女孩不平凡》展现不平凡一面。廖子妤明日（31日）迎36岁生日，笑指不要特别提起，称明天与男友卢镇业（小野）去旅行庆祝。是否预支蜜月？她笑说：「唔系，我而家咁好，梗系做嘢先！预支蜜月……都好嘅，（男友到时求婚？）唔好搞啲咁嘅嘢！」问她若成为影后会不会结婚庆祝？她反问为何结婚是庆祝活动，再笑说︰「会结婚庆祝！」指外界比亲戚更关心她的婚期。

提到生日愿望，廖子妤希望世界和平，人人有工开，对于日前杨偲泳、林千渟为她和谈善言庆生，林千淳亲手为她们制作蛋糕；廖子妤解释自己跟谈善言生日日期相近，多年来也会一起庆祝，笑指十年前众人的话题多是恋爱烦恼，「而家变咗养生话题。」