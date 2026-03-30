林嘉欣煮餸讲效率爱「一锅过」 奖励女儿食杯面快餐当Bonus 醉心陶瓷创作Ignore金像奖

林嘉欣（30日）到中环一间酒店，出席「星展飨乐随行之ARTable 2026 」发布会，作为陶瓷创作者及艺术策展人的她，认为烹饪、艺术有很多相似的地方，同样是要透过「触碰」去累积经验，不断学习。问平时会不会下厨？她指比较喜欢「一锅过」，「我钟意做一啲冇咁复杂嘅嘢，将所有嘢摆晒落去，例如整清汤腩或卤水，又可以加入豆腐，牛𦟌、蛋等配料，一煲搞掂晒。（打边炉？）但系打边炉冇咁多诚意嘛！」

林嘉欣获黄子华赠《夜王》戏飞

林嘉欣笑说在煮食方面喜欢「行捷径」，「整红咖喱烧鸭，我会买一只烧鸭放落去，之后加红咖喱，再放啲杂菜、配料，咁样唔使占炉头！」提到两位女儿是否喜欢吃妈妈煮的餸菜？林嘉欣想了一想才说：「钟意！养到咁大个喇！有时吃得太健康，佢哋就会问我可唔可以食麦当劳。食麦当劳、杯面呢啲，对佢哋嚟讲系bonus。」同时透露复活节与两女儿「返乡下」到日本自驾游，「之前忙拍剧集，又去咗法国工作，筹备陶艺展，应承咗复活节会陪佢哋去玩。」贵为影后的林嘉欣，问到今年金像奖的男、女主角心水？她指近排忙搞台湾陶艺展，故未有留意，还反问记者有谁入围，并笑言黄子华送她戏票赠券，「最近睇咗《夜王》咋！」