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金钟国新婚半年健康亮红灯 患罕见疾病说话困难失平衡感饱受折磨

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-30 HKT
发布时间：20:00 2026-03-30 HKT

韩国综艺节目《Running Man》男星金钟国，去年突然宣布迎娶圈外女友，豪掷约3,000万港元置业做爱巢，新婚生活看似幸福。下月便50岁生日的金钟国，近日自揭强健体魄外表下，原来在新婚半年的蜜月期患上罕见病，更严重到要人搀扶，状态令人担忧。

金钟国要人搀扶

金钟国曾在拍摄节目《Running Man》时，因为病情而无法行走，要由成员Haha搀扶才能勉强入场。金钟国近日在其网上频道透露健康响警号，坦承所患的「前庭神经线发炎」，是自己没听过的罕见疾病。

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金钟国形容发病时的情况极为严重：「感觉整个世界天旋地转，我现在连说话都有点不太容易。」由于严重的晕眩，金钟国甚至连续两天无法进食，连水都喝不下。金钟国痛苦地表示：「勉强撑下来，就算躺着也感觉世界一直在转。」

金钟国过劳压力大

金钟国细述病情成因，与过度劳累与压力有关。金钟国指出在过去的一个月内，为工作频繁地搭飞机往返多个国家，高强度的工作最终令他身体出现毛病，甚至无法自行驾车，目前尚未完全康复。

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金钟国表示遵从医生的指示，透过多活动来帮助身体重新适应，以及调整平衡感。医生告诉金钟国，即使在晕眩发作时，反而更应该多活动，才能更快地恢复，表现乐观面对病情。

金钟国出名节俭

金钟国虽然大手笔买高级别墅结婚，却在圈中出名「极度节俭」。金钟国过往曾自爆为节省麻醉费用，在清醒的状态下接受大肠镜检查，金钟国还推荐此方式非常好，因为可以跟医生聊天，一度震惊网民。

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