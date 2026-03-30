「TVB是非女神」陈晓彤超低胸户外弹琴 全力谷胸现极澎湃上围 仍停工靠性感自救

2023年落选港姐陈晓彤（Cindy），去年因被前TVB艺员男友黄润成公开指控，卷入多宗负面新闻导致形象插水，而被TVB全面停工。陈晓彤于依然停工，决定用「性感+弹琴」来维持人气，以极性感造型保持曝光率。

陈晓彤全力谷胸好吸睛

29岁的陈晓彤日前于IG发放多张性感福利图，其性感女神形象十分吸睛。在最新一辑照片中，陈晓彤穿上一件黑白超低胸连身短裙，配上白色蕾丝长袖及黑色丝袜，坐在钢琴旁边。除了拥有高颜值外，在她全力谷胸下，其上围显得极为澎湃，画面震撼，几乎有夺衣而出的效果。她亦在帖文中写道：「钢琴·与猫·与我 Best gift ever」，其中一张相更是抱著可爱的猫咪坐在琴上，造型充满诱惑。

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陈晓彤侧身尽展好身材

除了正面照冲击眼球，陈晓彤的侧身照更让网民为之疯狂。当她轻弹琴键时，从侧面角度看，其丰满上围呈现出「呼之欲出」的震撼感，完美演绎了性感与音乐才华的结合，令一众网民纷纷留言大赞：「好搏命」、「好鬼正」，更有网民笑言：「我谂我好难专心听你弹钢琴」。

陈晓彤穿性感战衣户外演奏

除了室内晒琴技，陈晓彤更将钢琴搬到户外。日前她换上一袭闪亮的无肩带晚装长裙，穿上「性感战衣」在闹市中公开演奏，优雅地展示其演奏级的琴技，吸引了不少途人驻足围观，成功为自己制造话题，保持曝光率。

陈晓彤去年卷入「收兵」是非

陈晓彤拥有加拿大卑诗大学音乐系硕士的高学历，主修钢琴已达演奏级造诣。虽然去年在港姐竞选中落败，但凭著出众的才艺及姣好身材，火速获TVB安排加入《东张西望》。可惜，在事业刚起步时便卷入是非漩涡，遭前男友黄润成爆料指她于公司「收兵」，更牵涉吸毒疑云。陈晓彤虽已一一否认并宣布分手，但亦坦承已被公司停工。

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