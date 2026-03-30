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谭咏麟拍片介绍「失散兄弟」？严正声明咪再认错  69岁男星前年离巢北上阴功扮死尸

影视圈
更新时间：17:37 2026-03-30 HKT
发布时间：17:37 2026-03-30 HKT

乐坛「校长」谭咏麟（阿伦）虽然已届75岁高龄，但向来有着「年年廿五岁」的心境和外貌，状态好得惊人。近日他特地拍片作出严正声明，指自己近期虽少在内地出现，但却不断被人指于横店偶遇，原来是被内地网民认错！

谭咏麟拍片公布有「失散兄弟」？

在最新发布的影片中，谭咏麟依然极之精灵，口齿伶俐地表示：「最近呢，我比较少到内地来，但是很多人说在横店片场见到我，我觉得很奇怪！」为了解开这个谜团，他特地找来了被错认的「真身」， 资深演员张国强（KK）同框出镜，要求对方「过来解释一下」。

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谭咏麟张国强越来越似样

镜头前，谭咏麟与张国强并排而坐，两人无论是脸型、五官，甚至是神态都的确非常相似，难怪会引起误会。谭咏麟也承认，很多人都说他们长得像，更笑称二人确实是「好兄弟」，不过随即幽默地补充：「但是我们是异父异母的兄弟！」引得两人一同开怀大笑，尽显兄弟情。

张国强北上揾食艰难

现年69岁的张国强，近年主力于内地发展，其专业的演员道德更是备受赞誉。他早前为拍摄剧集，剧情讲述他中枪倒地，需在严寒天气下拍摄一场躺在血泊中的戏份。为了效果逼真，他不惜在冰冷的血水中浸泡数小时，剧组更在他身上洒雪，营造凄美气氛。拍摄完成后，张国强已冻得面无血色，但他仍敬业地拿起剧组给的利是，对著镜头感叹赚的是「真系血汗钱」，其敬业乐业的精神实在令人敬佩。

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