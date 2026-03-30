《爱回家》黎康祺低调注册宣布结婚 曾选港姐三年前离巢TVB待嫁

曾在参选港姐前演出电影《热血合唱团》的30岁前港姐黎康祺（Harriet），昨日（29日）在社交平台公开喜讯，宣布与圈外男友Andy正式登记注册，荣升人妻。有好友留言恭贺黎康祺，表示期待二人的婚礼，获黎康祺回复：「咁我就唯有考虑下请唔请你吧」，却未有透露何时举行婚礼。

黎康祺2022年已获求婚

黎康祺与Andy爱情长跑多年，感情一直稳定。据悉黎康祺早在2022年已获男友求婚，当时黎康祺在IG分享喜悦，以及求婚影片，多度放闪。过去的三年来黎康祺已陆续公开婚纱照，二人相隔多时终于选定吉日，携手步入人生新阶段。

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从黎康祺昨日分享的照片中，二人到屯门婚姻注册处完成手续，更对镜头开怀大笑，黎康祺俏皮地举起500元钞票，场面温馨又有趣。另一张照片中，双方家人到场见证，签字后一对新人与亲友合照，又见到二人展示结婚证书，脸上洋溢著幸福的笑容。

黎康祺婚前18小时揾啱婚纱

黎康祺虽然选择注册与婚礼分开进行，但结婚当日，仍穿上一袭设计简约而不失时尚感的白色短婚纱。婚纱采用近年流行的泡泡袖及露肩设计，突显黎康祺的肩颈线条，配上简洁的头纱，整体造型清新又具气质。

黎康祺在IG的限时动态透露，这件「命定婚纱」是她在签字前18小时才找到：「不枉我未揾到100%钟意都唔罢休」，可见对婚纱的喜爱程度。而黎康祺又在帖文下以英文表示：「仍不确定我们应该庆祝注册日还是婚礼日…或者两者都庆祝？周年纪念快乐！」

黎康祺发展四年多演闲角

黎康祺毕业于香港大学传理系，以23岁之龄参加2019年香港小姐，最终在佳丽首晤新闻界时，成为被淘汰的37位佳丽之一。黎康祺之后入读第30期TVB艺员训练班，曾演出多部剧集，可惜均是闲角，最为人有印象是在剧集《换命真相》中，饰演邓佩仪少女版，以及在《爱．回家之开心速递》演出逾20个角色，直到2023年离巢。

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