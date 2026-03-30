罗志祥撞衫尹光方力申即换海报 再踏红馆最惊广东话发音变粗口 已停食抑郁药疑因担心母病致检测异常

《2026罗志祥30th 巡回演唱会》香港站将于6月13日在红馆举行，今日（30日）罗志祥（小猪）在尖沙咀举行演唱会记者会，吸引了一班粉丝到场支持。这次小猪演唱会的粉红色西装海报一出，即被网民发现与尹光（2023年）和方力申5月16日在红馆举行的演唱会海报同样以荧光粉红的西装打扮十分相似。但今日台上布景板的演唱会宣传照却完全不一样，小猪表示，在网上看到有人说什么中年歌手用粉红色，他笑说：「我看到，为什么是中年呢，我以前年青时是很钟意粉红色，我因为30周年庆祝便用上，但大家把其他歌手的海报放一起，OK！我转！拣了台上这张照片应该可以。哈哈！」

罗志祥不介意做「中年歌手」

受访时被问到是否介意被人说是中年？小猪表示不会，因为年纪已到中年，看到报道感觉很可爱，怎么会这么多歌手用粉红色，因为自己很钟意粉红色，自己30周年选用很不一样的颜色就是粉红色，看到新闻出来这样，那好自己换一个吧！而他所穿的粉红色西装被指与尹光和方力申口味一样？小猪笑言：「大家用同一个设计师、同一个造型师安排，哈哈！不是，说笑吧！因为大家都是西装才会有这效果。」

小猪望可以加场

小猪被问到这次演唱会可有打算加场？他表示还未知，但也想，因为事隔12年再踏红馆，上次在亚博举行演唱会时已经跟歌迷说下次要上红馆，红馆是一个指标的地方，自己30周年回到红馆很开心，至于届时是否唱广东歌？小猪还在想，因为他的广东话没有以前那么好，怕发音不正变成粗口。问他这次可有找嘉宾演出？他表示，先把演唱会内容研究至最好，这问题可以讨论，但自己的演唱会内容已很满很足够，真的有没有嘉宾也可以。

罗志祥辞演综艺内幕非因忙巡演

问到他辞综艺节目《综艺OK啦》是否因为忙于巡回演唱会？小猪表示不是，综艺节目想有更好的安排，因为这次未能达到一致共识，也尊重他们，自己也会再做，问他是否换一个形式才做？小猪表示，坐着访问的节目自己不在行，反而是钟意做游戏节目多一些。

小猪已停抑郁药

谈及患有抑郁症的他现况如何？小猪表示，没有问题，只是之前陪妈妈看医生时被医生说有这状况，但他自己却觉得没有，可能是当时担心妈妈的病情才会得出不一样的检测结果，当时吃过一次药，但发觉反应不好，讲说话会很慢，所以没有再服用，他强调现在没有影响自己的工作。问到妈妈可有催促他拍拖和结婚？小猪表示没有，并笑指自己仍是很年青，要先照顾好妈妈及把工作做好，之后再算。

之前小猪事业跌入低谷时又遇到诈骗（假投资人诓骗开巡回演唱会），问到当时可有因此受到损失？小猪表示未有损失，因为很多人利用这方式作商业诈骗，了解该公司背景后，也很怕他用招商方式去骗到更多无辜的人，便终止了合作，很快便阻止了很多事情发生，所以未有人因为这件事投资损失。