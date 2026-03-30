Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄婧灵激赞368层酥皮蛋挞「滋味不凡」 自爆《魔音》落选照揾周吉佩恶补音准

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-30 HKT
发布时间：16:15 2026-03-30 HKT

饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚（30日）黄婧灵（波波）跟蔡景行（行仔）来到九龙城，今次目标并非泰国菜，而是近期网上热烈讨论的酥皮蛋挞，标榜为「非一般的蛋挞」。蛋挞款色繁多除传统原味外，还有开心果坚果、朱古力及伯爵茶等口味。他们分别选了开心果坚果挞及368层酥皮原味蛋挞，波波说︰「佢哋一日最多试过卖成600几只，全部都系师傅自创，我就最想有紫薯味。」他们异口同声大赞368层酥皮滋味不凡，包含外层脆内层松化两种口感，而蛋香扑鼻而来。行仔自言本来是牛油皮蛋挞支持者，但这款酥皮集牛油皮的香及酥皮的松化于一身。

波波孖行仔食「非一般的蛋挞」。
波波孖行仔食「非一般的蛋挞」。
二人见到蛋挞都行唔郁！
二人见到蛋挞都行唔郁！
波波同行仔大赞滋味不凡。
波波同行仔大赞滋味不凡。
开心果坚果挞及368层酥皮原味蛋挞十分吸引！
开心果坚果挞及368层酥皮原味蛋挞十分吸引！

波波盼摆脱「魔音」恶名

波波虽然于真人骚节目《魔音女团》16强止步，知耻近乎勇她依然请来《中年好声音》冠军歌手周吉佩（吉吉）为自己恶补音准。吉吉看过波波的表演，赞她声线及台风都不错，只要改善一、两粒音走音问题，便能摆脱「魔音」、「耳朵流产」的恶名。 

波波揾吉吉恶补音准。
波波揾吉吉恶补音准。
周吉佩赞波波声线及台风都不错。
周吉佩赞波波声线及台风都不错。
吉吉细睇波波的表演。
吉吉细睇波波的表演。

鼎爷带行仔食厨师发办私房菜

此外，「识食之人」鼎爷李家鼎跟行仔去食一间由厨师发办的私房菜，特色是两位合伙人兼厨师均出身于三星级餐厅，单是这卖点已足够行走江湖。鼎爷以过来身份讲出经营私房菜难处，他说︰「最怕同一枱啲客，一个要咸、另一个要淡。」首先上的是羊肚菌清鸡汤开胃，以「法式吊汤」方法制作，主打汤底澄清且味浓。接下来是此店招牌菜「佛跳墙炸子鸡」，用油份充足的三黄鸡酿入鲍鱼、花胶及海参制作而成。压轴一道菜脆皮乳猪卷，将鲍鱼、瑶柱、陈皮、腊肠、腊肉炒香后捞上糯米饭，再用乳猪起骨后包住馅料烧制而成，手工、心机及时间缺一不可。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
3小时前
被告陈钧濬判监8年半。
消防员迷奸女网友重判监禁8年半 官斥故意不戴套以达致欲念满足 「非一时冲动或情不自禁」
社会
1小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
3小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
3小时前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
7小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
2026-03-29 14:48 HKT
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
即时中国
5小时前
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
8小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT