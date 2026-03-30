黄婧灵激赞368层酥皮蛋挞「滋味不凡」 自爆《魔音》落选照揾周吉佩恶补音准

饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚（30日）黄婧灵（波波）跟蔡景行（行仔）来到九龙城，今次目标并非泰国菜，而是近期网上热烈讨论的酥皮蛋挞，标榜为「非一般的蛋挞」。蛋挞款色繁多除传统原味外，还有开心果坚果、朱古力及伯爵茶等口味。他们分别选了开心果坚果挞及368层酥皮原味蛋挞，波波说︰「佢哋一日最多试过卖成600几只，全部都系师傅自创，我就最想有紫薯味。」他们异口同声大赞368层酥皮滋味不凡，包含外层脆内层松化两种口感，而蛋香扑鼻而来。行仔自言本来是牛油皮蛋挞支持者，但这款酥皮集牛油皮的香及酥皮的松化于一身。

波波孖行仔食「非一般的蛋挞」。

二人见到蛋挞都行唔郁！

波波同行仔大赞滋味不凡。

开心果坚果挞及368层酥皮原味蛋挞十分吸引！

波波盼摆脱「魔音」恶名

波波虽然于真人骚节目《魔音女团》16强止步，知耻近乎勇她依然请来《中年好声音》冠军歌手周吉佩（吉吉）为自己恶补音准。吉吉看过波波的表演，赞她声线及台风都不错，只要改善一、两粒音走音问题，便能摆脱「魔音」、「耳朵流产」的恶名。

波波揾吉吉恶补音准。

周吉佩赞波波声线及台风都不错。

吉吉细睇波波的表演。

鼎爷带行仔食厨师发办私房菜

此外，「识食之人」鼎爷李家鼎跟行仔去食一间由厨师发办的私房菜，特色是两位合伙人兼厨师均出身于三星级餐厅，单是这卖点已足够行走江湖。鼎爷以过来身份讲出经营私房菜难处，他说︰「最怕同一枱啲客，一个要咸、另一个要淡。」首先上的是羊肚菌清鸡汤开胃，以「法式吊汤」方法制作，主打汤底澄清且味浓。接下来是此店招牌菜「佛跳墙炸子鸡」，用油份充足的三黄鸡酿入鲍鱼、花胶及海参制作而成。压轴一道菜脆皮乳猪卷，将鲍鱼、瑶柱、陈皮、腊肠、腊肉炒香后捞上糯米饭，再用乳猪起骨后包住馅料烧制而成，手工、心机及时间缺一不可。