蔚雨芯传再惹官非被指用「空头支票」拖数 涉款项逾100万无损富贵生活

32岁的TVB前女星蔚雨芯去年卷入医学美容中心诉讼，被控告涉嫌诈骗一名股东投资共580万元款项。官非缠身的蔚雨芯近日现身巴塞尔艺术展香港展会（Art Basel Hong Kong），被见到孭住Hermès Birkin Cargo 25，官方定价约17万港元，生活依然富贵。只是蔚雨芯昨日（29日）被传媒爆料开空头支票，疑再卷官非。

蔚雨芯被指游说投资

昨日有传媒报道，近日收到读者「X小姐」（化名）报料，指控蔚雨芯在商业活动认识后，游说夹份投资美容仪，之后X小姐发现蔚雨芯曾以类似手法揾人投资医学美容中心，因感到不妥逐向蔚雨芯要求退钱，亦一度入禀法院，要求蔚雨芯交还相关款项，而蔚雨芯竟用空头支票打发。

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X小姐向传媒出示法庭文件，当中有电子报案中心记录，两张显示由蔚雨芯签名的支票，以及二人的对话截图。在报案记录中，见到内容指蔚雨芯在2025年5月曾两度还款10万元予X小姐，至于余下的1,275,000元一直拖欠，有指蔚雨芯用卖楼做拖延还款理由。

蔚雨芯被指承诺清数

直到去年10月底，蔚雨芯表示于11月初将余下全数还清，但支票在11月入数时被银行退回。X小姐曾向银行了解弹票一事，获回复指发票日期不全，又称托收款项尚未收到，叫X小姐再入票。

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X小姐之后要求蔚雨芯将欠款直接转账到银行户口，但蔚雨芯称由渣打经理安排跨行转账，可将退回的支票安排重新入票。X小姐指蔚雨芯之后改口称由渣打经理安排入票，而银行检查支票后，没有发现资料错误问题，却再度发生弹票。X小姐称蔚雨芯表示支票户口被冻结，由于事件一直被拖延，X小姐决定报案控蔚雨芯涉嫌诈骗。

蔚雨芯手机号码疑停用

X小姐去年曾入禀法院，要求蔚雨芯退还款项，法庭已在今年3月要求蔚雨芯归还1,275,000元，包括协议的年利率计算利息。X小姐向传媒提到事前不知道蔚雨芯卷入官非，涉以诈骗方式诱使他人投资医学美容中心，当时只获蔚雨芯邀请投资整美容仪，又称有三个投资人，目标赚1亿回本。X小姐现时与蔚雨芯透过律师联络，指对方回复非常缓慢。而蔚雨芯过往与传媒联络的电话号码，被发现已经暂停。

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蔚雨芯卖楼蚀738万

此外，蔚雨芯过往曾表示喜欢买楼投资，有指她于今年初放售面积2,389平方呎的屯门琨仑青玥琳洋房，套现2,000万元，该单位于2021年以约2,738万元购入，是次易手帐面损失738万元。