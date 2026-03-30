66岁夏文汐真空大解放 网民激赞「竟然还这么挺」 单身十数年曾向陈百祥公开求爱

现年66岁，80年代凭借大胆演出风格而闻名的性感女神夏文汐，近期因参演《新闻女王2》与佘诗曼飙戏而再度活跃于幕前，状态极佳。近年将事业重心转往内地的她，积极经营小红书等社交平台与粉丝互动。近日，她上载了一段影片大派福利，瞬间引爆网络热议，再次证明其「不老女神」的传奇地位。

夏文汐红色西装真空上阵？

在最新的影片中，夏文汐身穿一套鲜红色西装，在深圳体验各种科技生活。然而，西装之内却大有乾坤，她疑似真空上阵，仅扣上一颗钮扣，大方解放上围的美好线条，姣好的身材若隐若现，性感魅力丝毫不减当年。这段福利影片让粉丝看得目不转睛，惊叹她保养得宜，颜值和身材完全在线，果然是风韵犹存的女神。

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夏文汐获赞：竟然还这么挺

影片发布后，网民反应极为热烈，纷纷留言表达赞赏。从附图可见，有网民激动地表示：「女神就是女神，竟然还这么挺」，盛赞其身材数十年如一日。其他粉丝也跟著赞叹：「这个姐姐怎么越老越有味道」、「身材超好」、「雍容华贵」，一致认为岁月不仅没有在她身上留下痕迹，反而增添了更多成熟韵味。

夏文汐香港第一代烈女

夏文汐于80年代初凭电影《烈火青春》一炮而红，并入围香港电影金像奖最佳新演员。其后在《唐朝豪放女》、《女子监狱》等多部电影中贡献了经典的大胆演出，被誉为「80年代豪放女」及「香港第一代烈女」的代表人物。

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夏文汐从未正式结婚

事业如日中天之际，她在80年代末与商人黄冠博闪婚并移居美国，淡出娱乐圈。然而，婚姻生活并非一帆风顺。夏文汐近期在访问中坦承，自己从未正式注册结婚，但为对方生了三个女儿。她表示两人因性格不合及环境转变而分开，目前已单身十多年。她直言：「做人唔一定拍拖先开心，最紧要爱自己」，豁达的人生观令人佩服。

夏文汐曾陈百祥「求爱」

夏文汐在圈中人缘甚佳，与陈百祥（叻哥）更是老友鬼鬼。在2024年的生日派对上，当夏文汐对著蛋糕许愿时，叻哥开玩笑说：「你唔好许愿嫁畀我呀，我娶唔到你呀。」没想到夏文汐竟大胆回应：「做二奶得唔得呀？做小三得唔得呀？」引来全场爆笑。叻哥也笑著回应，说他「谂咗好耐」，但老婆黄杏秀不会答应。叻哥更大赞夏文汐保养得宜，魅力不减一分，足见两人的深厚交情。