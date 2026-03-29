Carina 海儿 戴祖仪 阿妹 「八婆」互寸 火花四溅 首次挑战K歌独唱戏《Nancy恋噏Show》｜名人杂志

戴祖仪、海儿、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA将首次挑战K歌独唱戏《Nancy恋噏Show》，分别演出主角Nancy，她们以「八婆」来形容Nancy，性格直率又夸张，令她们过足戏瘾。4人独立演出，虽然并不存在「争戏」问题，但她们早前为舞台剧宣传时就充满火花，不时互相「伤害」，Carina冲口而出笑阿妹是「低级八婆」，阿妹即反击她更低级，海儿自认是「御姐风八婆」，戴祖仪指Nancy有自己的影子，演起上来得心应手，4位各有风格的「八婆」，相信令观众十分期待。文：黄佩丽 图：林宾尼

香港长寿音乐剧《我们的青春日志》演出至今已跨越700场，剧中人物深受观众欢迎，身兼主创、导演及监制的陈恩硕有见及此，将该剧延伸创作「青春外传剧场」系列，包括《Ko's Coffee的最后一小时》、《Nancy恋噏Show》和《仁德风暴》，三剧在去年推出后同样大受欢迎，今年载誉归来，当中K歌独唱戏《Nancy恋噏Show》就找来戴祖仪、海儿、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA分别演出主角Nancy，是4人首次演出独脚戏，她们以「八婆」来形容Nancy这个角色，阿妹指虽有舞台演出经验，但之前戏份不多又有其他演员，今次要独挑大梁感压力，她说：「我很欣赏Nancy直率的性格，有𠮶句讲𠮶句，好爽，大家亦会看到Nancy成长，由自以为很懂恋爱，到后来明白在爱人之前要识得自爱。」海儿表示未演过类似角色，认为可从中发掘更多情感上的可能性，加上Nancy夸张的性格，在舞台上有很好的发挥空间。Carina表示很喜欢这个角色，但首次演音乐剧就是独脚戏，要背对白又要记歌词，非常紧张。

分享「出pool」心得



4人虽演出同一角色，但各有风格，Carina赞阿妹有种迟钝的反应，可爱得来又蠢蠢哋，「八婆通常给人一种负面的感觉，但阿妹会令人觉得是『低级八婆』，意指她不是串、不是有心机，是有种天然呆的感觉。」阿妹即反击Carina比她更低级，令旁边食花生的海儿和戴祖仪哈哈大笑。海儿认为Carina是无害八婆，觉得其他3人外表都有攻击性，但Carina其实温柔，又笑她这天打扮得很反叛，Carina笑说：「我好像着得很反叛，其实我是扮坏，是低级坏女孩。」戴祖仪自言Nancy有她的影子，一样直接和夸张，令她演起上来得心应手。海儿认为自己是「御姐风八婆」，「我有少少想做女皇feel，我把声天生又比较沉，身形又比较大只，讲说话时无尾音，感觉上好似很有气势。」对于Nancy有很多「出pool」心得，4位单身女士亦各有心得，戴祖仪笑谓对入pool更有心得，自言现在长期处于暖水池，不想离开，加上身边的姊妹全都有「男友力」，有事情找她们帮忙就可，所以遇到适合的对象再考虑。

海儿揭感情如抽盲盒



阿妹表示脱单叫出pool，是因为好似游水一样，你不落场游水永远都不会学识，即被其他3人笑她Nancy上身讲对白。Carina认为感情事不能急，要先自爱才能爱人，海儿笑谓感情不能强求，却指唔急得又唔拖得，问她是否很想拍拖？她说：「我会话自己几佛系，未去到结婚都会有变数。」21岁的阿妹直言对婚姻没有太多想法，指现在是事业的黄金冲刺期，觉得自己仍有很多未被发掘的地方，「我无限自己几时一定要结婚，虽然都会响往，但要遇到适合的人才行，就好像海儿讲，未去到结婚都不知，但我又觉得就算是结了婚都不知。」海儿表示香港的离婚率有4成多，但不会令她对婚姻失去信心，「这些可能性就好像抽盲盒一样，无得睇数据，只可以随缘，未去到人生最后一刻，都不知自己人生系点。」Carina笑言最重要是爱自己，除了自己，无人会为你的人生负责任，一定要把快乐掌握在自己手上。

阿妹睇重双方价值观



谈到择偶条件，海儿表示最重要是善良，「除了对我好，也要对身边的人好，不会因为身份或其他因素而影响点对其他人，我也希望他是有智慧的人，因为我是一个慕强的人，好需要在他身上学到嘢，最后的一点是要有共同的兴趣，能够磨合是好，但不用磨合更好，如果大家都一样喜欢打机睇戏当然好，有研究话一段关系能长久维持，最重要的一点是双方都要识得去沟通和妥协，咁样相处就会好舒服。」阿妹认为最重要是双方价值观相近，「以前识过一啲人，会先望到别人的缺点，而我的性格是先欣赏件事，找到当中美的地方，但如果对方是先批评，或不懂得去谅解，他和我的观念有不同，会比较难相处，第二是尊重我，在我需要你的时候，在我身边默默支持就很足够。外表的话都是想靓仔，我钟意长头发的男仔，觉得很不羁，有艺术感，我也喜欢叻的人，如果有个比我更叻的人，我就不用咁叻，好想有个人能lead住我。」

Carina钟情成熟男士



Carina表示现在和小时候的择偶条件很不同，现在想找一个稳定和有责任感的人，「我喜欢心智成熟男士，我做幕前的工作和收入都不太稳定，这些也会影响心情，如果有个情绪好稳定的另一半，对我来讲很重要，我也是一个好识比情绪价值的人，所以也想另一半也是这样，如果是讲比较肤浅的条件，靓仔都好重要，如G-Dragon和南柱赫，哈哈！」戴祖仪表示听完Carina和阿妹的条件，觉得好似见到以前的自己，「以前的我都是咁，又要靓仔又要点点点，可能是因为看好多剧和电影，令我有很多幻想，想追求爆炸性的爱情，但现在追求的是舒服，不需要说话就感受到对方在身边的爱情，不过讲到尾都是得一个要求，就是当我公主咁锡，无论发生咩事都好，都会当我是小公主咁锡。」

戴祖仪化妆：Melody Chiu、发型： Larry Ho@Larz Morningstar

海儿化妆：海儿、发型： Zap Tsang、造型：Eddy Chu Ho Lam、服装：Isabel Marant

黄敏荞（阿妹@Lolly Talk）发型：@victoriabcde_hai

李晞彤（Carina@VIVA）化妆：DEEP CHOI、发型：Jeremy Wong @myos_hair

