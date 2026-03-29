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钟丽缇二女Jaden当众发继父脾气？张伦硕被斥没边界感场面尴尬  Jaden疑曾被公开如厕画面

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-29 HKT
发布时间：20:30 2026-03-29 HKT

现年53岁的「性感女神」钟丽缇，其18岁二女张思捷（Jaden）与16岁的妹妹张凯琳（Cayla）尽得妈妈优良遗传，近年成为外界焦点。继早前Cayla一张自拍照疑似意外曝光姐姐Jaden如厕情况而成为热话后，近日两姊妹偕同妈妈钟丽缇及后父张伦硕一家四口齐齐出席公开活动时，再次惹起新一波争议。

钟丽缇一家美不胜收

活动当日，钟丽缇一家人可谓悉心打扮，盛装登场。从影片中可见，钟丽缇穿上一袭抢眼的萤光黄色钉珠流苏长裙，配上精致妆容，尽显雍容华贵。身旁的两位女儿Jaden和Cayla则分别穿上不同款式的粉色系公主纱裙，Jaden的低胸大裙摆设计散发小女人味，Cayla的简约设计则更显清纯，两姊妹仙气飘飘，完美展现青春美貌。后父张伦硕则以型格全黑西装登场，一家人颜值超高，并排而行，画面美不胜收。

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钟丽缇二女Jaden甩开后父手

不过四人并排而行齐齐登场时，却出现尴尬的一幕。当时张伦硕主动伸出手，紧紧拖着身旁的继女Jaden。但从画面中所见，Jaden的表情瞬间显得有些不悦，她随即毫不犹豫地将后父的手甩开，身体也稍微侧向另一边。虽然整个过程仅短短几秒，但Jaden的抗拒反应及张伦硕略显尴尬的神情，均被镜头清晰捕捉。

钟丽缇丈夫张伦硕没边界感？

影片曝光后，事件迅速在网上引起热议。不少网民认为，张伦硕作为继父，与已届18岁的继女Jaden在公开场合十指紧扣，此举动显得「没有边界感」，过于亲密。更有1网民指出，考虑到早前的照片风波，Jaden今次当众甩开后父的手，很可能是出于本能的抗拒，也是一种主动「避嫌」的表现，不希望再因为家庭成员间的互动而于网上被大造文章，成为舆论焦点。

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