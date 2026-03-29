Happy伯现身打破失联传闻 VIP位睇屯门娜娜扭腰趷箩 娜娜老公同场欣赏辣舞晒「三代同堂」照

曾在屯门公园卖唱，一跃为网络红人的「屯门娜娜」董幸儿，早前出席活动时，透露婚后与忠实粉丝「Happy伯」失联。原来二人近日已恢复关系，屯门娜娜在社交平台分享演出的片段，当中见到Happy伯的身影，其近况成为焦点。

屯门娜娜重遇Happy伯

屯门娜娜今日（29日）在IG分享近照，当中一张照片，见到久未露面的Happy伯戴上标志性的黄色鸭舌帽，与屯门娜娜老公两父子合照，看起来如三代同堂一家人。Happy伯笑容满面，更举起V字手势，看起来非常高兴，完全不像一位长者，精神状态极佳，打破外界对其健康的担忧。

屯门娜娜穿上黄色豹纹Tube Top配上粉红色短裤，在台上载歌载舞，扭腰乞箩，又手持两张100元钞票，炒热气氛。台下见到的Happy伯坐在屯门娜娜老公与囝囝旁边，专注看著台上的屯门娜娜火辣演出。

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屯门娜娜一舞成名

打扮性感的屯门娜娜，当年在屯门公园表演，吸引一班长者「粉丝」打赏，当中包括Happy伯，二人一舞成名，之后屯门娜娜所到之处，都会见到Happy伯到场追捧。屯门娜娜曾经参加《中年好声音》，却在2023年突然公开结婚消息，Happy伯到贺见证屯门娜娜成为人妻，但屯门娜娜怀孕、诞子后举行百日宴，已未有再见Happy伯露面。

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