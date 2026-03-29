Jer晒麒麟臂兼折纸飞机许愿 走出「城堡阵」向粉丝送花

昨日MIRROR歌迷聚会《Hi MIRO！Garden Party 2026》的晚场就由Jer（柳应廷）接力登场，当Jer演绎完《不要活成自己讨厌的模样》后便向观众席抛出花朵，又准备一系列福利，包括同粉丝勾手指尾、对望10秒，并应要求露出手臂，让粉丝见证他的健身成果。

粉丝许愿柳应廷欧美开骚

这晚有瑞士的粉丝飞足36小时来港力撑Jer，并许愿Jer能在欧美开巡演。Jer非常享受同粉丝大合唱，随即一同演唱《人类群星闪耀时》，之后又献唱《咸鱼游戏》，并邀请4位粉丝上台画画，更送出冰岛岩盐、金嗓子、姜汤及薯片等精心准备的礼物。最后Jer带领全场MIRO折纸飞机及齐齐许愿，期望他的音乐飞得更远。最令粉丝惊喜的莫过于，Jer走出大会设置的纸板「城堡阵」，向粉丝近距离送花！