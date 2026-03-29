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Stanley碌柚叶洒甘露为粉丝「洗罪孽」 自爆曾因压力不敢直望观众

影视圈
更新时间：16:45 2026-03-29 HKT
发布时间：16:45 2026-03-29 HKT

MIRROR歌迷聚会《Hi MIRO！Garden Party 2026》昨日下午场由Stanley（邱士缙）接力，他拿着碌柚叶走入观众席，搞笑将「甘露」洒向现场粉丝，笑指要为大家洗清罪孽，引现场粉丝纷纷高呼「我有罪」兼尖叫声不断。随后Stanley献唱一曲《坏与更坏》，以歌声鼓励粉丝，呼吁大家遇到困难就调整心态去克服。期间Stanley更走入观众席派福利，同粉丝拥抱至于，更应要求化身「菲律宾老公」，上演Facetime菲律宾夫妇对话，引全场爆笑欢呼。

邱士缙获粉丝力撑：我们一直都在

之后Stanley又演唱《后台》，感谢Team Stanley给予他「最大量的爱」，更送出4份礼物，包括自家品牌Cap帽、这日早上用过的香水、太阳眼镜及颈链，非常有心思。Stanley又向MIRO剖白心底话，他坦言身为MIRROR的一员，试过因压力而不敢直望观众，但每次见到Team Stanley都会感受到力量，即获得全场粉丝齐声回应「我们一直都在」。最后全场粉丝一同向Stanley拉花炮，为他送上满满祝福。

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