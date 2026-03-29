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林夏薇炫耀靓脚返厦门搞音乐见面会 陈豪胡定欣黎耀祥拍片打气

影视圈
更新时间：19:15 2026-03-29 HKT
发布时间：19:15 2026-03-29 HKT

林夏薇继广州站后，昨晚于家乡厦门举行第二场「The Only」音乐见面会，薇薇于厦门出生及长大，厦门对她来说意义重大，不少亲友及校友都去捧场，虽然临阵薇薇病到失声，但大家热情支持，令她有股强大力量顺利演出。

林夏薇、马志威合唱《你最珍贵》

穿上一身闪闪粉红色的薇薇，以一首轻快的《日不落》打头阵，期间又播放了她在厦门长大之童年照，以及早前返中学母校探访老师与学弟学妹之片段，令薇薇感触良多，她更与学弟学妹合唱《明天会更好》，而大会更播出她的堂兄林峰打气片，令薇薇好感动。今次表演嘉宾是剧集《黑色月光》跟她做一对之大奸角马志威，跟薇薇合唱一曲《你最珍贵》，马志威大赞薇薇好够勇气，当他收到薇薇电话邀请担任音乐会嘉宾后，他一口就答应，但收线后就即时感到后悔，因为他从未试过上台唱歌，立即揾老师练习唱歌，以免唱得不好失礼。

薇薇感谢马志威献上第一次，指马志威做的戏全部是反派，希望为他洗白，强调现实中对方是个好好的演员，两人合作得好开心。

林夏薇唱闵南语歌曲

为了厦门演出，薇薇特别选唱了两首闵南语歌《海海人生》及《爱拼才会赢》，薇薇更走下台跟观众握手互动，炒热全场气氛。事后薇薇接受访问，对于今次音乐会，她说：「回家嘅感觉非常温暖，之前身体唔舒服，失声讲唔到嘢，好担心影响到演出水准，但台下家人朋友、学弟学妹咁热情，畀咗好大嘅正能量我，鼓励我唱落去。」

提到第一次唱闵南语歌，薇薇自言是特别为厦门站准备，希望家乡的观众钟意，而这一站跟其他地方演出感觉不同，因为情义不一样，带有很多成长美好回忆，所以希望以后可以多点返厦门。

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