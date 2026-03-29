英皇娱乐25+ 嘉年华接力登场 卫诗雅率先打卡忆求学时期周街玩 曾傲棐借庆典同邓小巧合作

英皇娱乐「25+ Happy Birthday庆典」邀请多位艺人惊喜出席，走入人群！接力周五晚（27日）的「英皇盛世之夜」DJ派对，英皇娱乐于全港最大型滩畔购物商场浅水湾the pulse设置适合一家大细、老少咸宜的限定庆典据点；3月28日至4月19日展开结合音乐表演、城市探索和互动游戏的「英皇娱乐25+嘉年华」活动。嘉年华于昨日（28日）邀请到金像影后卫诗雅（Michelle）、邓小巧及曾傲棐（Arvin）优先体验打卡。

卫诗雅率先玩摊位游戏

Michelle率先试玩经典摊位游戏，她有感自己去了室内游乐园：「我细个放学有时都会去玩！所以头先我轻松连赢三关，赢到周边纪念礼品，听讲公司准备咗好多周边产品，分批推出，有收藏价值，大家密切留意！」英皇娱乐旗下艺人遍布乐坛、影坛，包揽多首音乐及多部影视经典作品，故是次嘉年华也特别展出以「英皇25年经典音乐与电影美学」为主题的互动装置，除参观黑胶唱片区外，Michelle特别走到「英皇猛片」区域，在复古电视机前打卡，其四套入选猛片系列包括《前度》、《破·地狱》、《海关战线》及《不日成婚2》。

邓小巧、曾傲棐海边开唱造势

小巧、Arvin则为嘉年华的海边限定音乐表演「BUSKING BY THE SEA」表演，吸引大批粉丝到场支持，两人向着海滩及绝美日落景致各自表演了五首歌，俨如小型演唱会，小巧更演唱新歌《外向型忧郁人格》，对5月3及4日的演唱会她表示十分期待：「公司实力歌手云集，加入公司之后一直都想和不同歌手同台演出，相信可以擦出新火花！」Arvin频频出动参与公司「25+ Happy Birthday庆典」宣传活动，星期五晚参加完「英皇盛世之夜」DJ派对，今日又出席担任表演嘉宾，他提及：「作为公司生力军嘅一员，好开心有份参与一个咁大型嘅庆祝活动。平时大家各自有各自忙，透过唔同嘅宣传活动，可以互相见面同合作。」

下月活动预告

至于下月活动则继续精采绝伦，the pulse会在复活节期间举行城市定向「EEG 25+ RunHNT」活动，将有四个艺人单位亲临现场与粉丝同场竞技，包括VIVA成员姜咏鑫（Ada）及张鈊贻（ValC）、杨天宇（Angus）以及热爱健身的黎峻（Kenneth）等。而4月中旬开始更有重头戏，于星光大道举行「EEG 25+ 限定展」，届时将成为宣传重地，结合打卡及表演元素，更多艺人会轮流出现，另有多款精美周边商品发售，展览横跨五一长假期，将成为本地及游客的必访景点。