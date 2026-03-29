胡鸿钧少联络蔡思贝遥距送祝福 自认无魅力难吸引异性 36岁牛一望香港开Show

本月27日是胡鸿钧（Hubert）36岁牛一，逾百歌迷（29日）因为他庆生，在九龙湾一间音乐餐厅筵开9席，各自准备了生日花束及礼物给予寿星仔。现场见Hubert与歌迷合唱生日歌和切蛋糕，场面热闹。他表示自歌迷会成立，歌迷每年都为他举办生日会，至今超过10年，指这天除了本地歌迷之外，还有来自内地、海外的歌迷，十分感激她们，笑言会在玩游戏时︰「玩得狂野啲去报答歌迷！」

胡鸿钧同绯闻女友少联络

Hubert接受访问时形容自己是「18对」，问到他正日生日如何度过？他明若非撞正工作，这几年都是跟屋企人过。问收到甚么生日礼物？他说：「去到我呢啲咁嘅年纪，都系想同屋企人开开心心食餐饭，或者同朋友食餐饭聚吓，倾吓偈就足够。」随着年纪越来越大，他不再去追求物质。提到生日愿望，他说：「老土啲，都系身体健康最紧要。」形容最近病菌越来越劲，表示自己过往即使生病也不服药，只需休息几日就痊愈，「但而家少少感冒，最少要一星期先好！」问到昔日绯闻女友蔡思贝有否为他庆生，他说：「冇㖞。（佢离开咗TVB，最近比较得闲？）唔知㖞！我净系睇新闻知道佢有新方向、新发展，点都好，祝福佢啰！（冇联络？）最近都冇乜喇！」

胡鸿钧自认吸引力不足

问到新一年会否想找另一半，胡鸿钧说：「随缘啦！呢样嘢都冇得强求，唔抗拒嘅，一切随缘！」提到在内地工作身边多美女，他明言未遇到合眼缘，「好多地方都有好嘅异性嘅，都要睇缘份。（身边有冇比较主动女性？）咁又冇㖞！系咪我吸引唔到啲狂蜂浪蝶！（Fans好疯狂？）我啲歌迷喺图书馆出嚟，好乖好守秩序，唔会好嘈。」同时透露计划在香港开Show。