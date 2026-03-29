筿田麻里子@AKB48再婚收海量祝福 有偷食前科形象尽毁遭怒告

日本女团AKB48「神7」成员之一的筿田麻里子，（29日）闪电公布再婚。她于2023年因为出轨和前夫离婚，这次带着女儿再嫁人。她在社交网写上：「我与一直以来交往的对象完成了结婚登记，希望以后能平稳地走下去。」喜讯曝光仅1小时，贴文即获得破万赞数，粉丝都纷纷送上祝福。

筿田麻里子疑嫁圈外人

筱田麻里子于2019年与企业家A先生闪婚，翌年生下女儿。不过，2022年被踢爆用记录生理期的手机应用程式标记偷食次数，外遇对象是旅行社的已婚总裁。企业家丈夫愤而入禀控告麻里子，同时结束了和女方的婚姻。不过虽然她因此形象一落千丈，但身边不乏追求者。麻里子于2024年就曾公开自己新恋情，透露对方很爱自己和女儿，也是她所尊敬的人，没有公开另一半的身份，外界推测这次结婚的对象应是这名圈外人。