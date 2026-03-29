XODIAC见面会卖口乖赞香港女仔「好靓」 派福利同粉丝玩贴身游戏

韩国男团XODIAC昨晚（28日）现身在香港海洋公园举行粉丝见面会，队长Lex、Sing、Leo、Hyunsik、Davin、Wain、Beomsoo、Zayyan、Gyumin 9位成员现身时，台下粉丝即高声欢呼，当大会再播出他们的跳唱歌曲《HEY DAY》音乐，粉丝情绪变得更加高涨。9子跳唱演出后逐一向粉丝打招呼，然后又各自用广东话讲潮语，当中包括：「mm7」、「即系咁讲」、「点捕捉」、「见到我沉唔沉」、「影到我请delete」、「唔明就问」、「垃圾」等，当中有成员用广东话讲：「我唔kam」时，司仪Kawai问成员之中谁人最kam？他笑着表示是Sing。

Sing约Leo食鸡煲

现场司仪问到他们今次来香港的感受？香港成员Sing直言：「今次同Leo特登留多几日去玩，感到非常开心同幸福。而Leo笑言今次返香港就献出了「第一次」给对方：「其实我哋平时喺香港都唔见面，今次第一次跟佢去咗食鸡煲。」当司仪Kawaii指鸡煲好辣，问他会否担心影响喉咙？他即说：「I am professional！」而其他成员则表示喜欢吃香港地道的鸡蛋仔和烧卖，亦透露趁机去了尖沙咀海旁看夜景，他们更「卖口乖」大赞香港女孩子美丽。其后他们再一口气唱了三首歌曲《Sun Hits You》、《OURDAYS》、《TIME 2 SHINE》，9子落力地劲歌热舞完一轮跳到大汗淋漓，即饮水解渴补充水份，唞唞气！

XODIAC贴心畀粉丝赢Game

然后到游戏环节，第一个游戏就是玩「争凳仔」，玩法是XODIAC 9个人争8张凳，每次都有一位被淘汰，玩到最后由Sing胜出，被淘汰的八位成员就要接受Sing的大惩罚。他们热身完就开始正式与粉丝互动，现场先后有一男一女粉丝被抽中上台跟9子玩「掷骰仔」游戏，他们派出成员跟幸运粉丝掷骰仔斗大点数，要掷出3次的点数加起，结果两局都是由粉丝胜出，然后由胜出的粉丝转幸运轮赢取合照等「福利」，台上玩得刺激，台下亦看得十分开心。