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阿Mo李启言驾驭电动轮椅重拾自由 意外距今三年半意志顽强盼康复

影视圈
更新时间：12:37 2026-03-29 HKT
发布时间：12:37 2026-03-29 HKT

舞蹈员李启言（阿Mo）自2022年7月MIRROR红馆演唱会发生堕屏意外后，三年多来漫长的康复之路，一直牵动无数人的心。 近日阿Mo李启言在社交平台上传的一段影片，见到阿Mo李启言熟练地操控著电动轮椅，为所有关心他的人带来了巨大的鼓舞。

阿Mo李启言流露笑容

在最新的影片中，阿Mo李启言脸上流露出重获自由的喜悦，戴著棒球帽的阿Mo李启言自信地在室内操控著电动轮椅，无论是前进还是后退都挥洒自如。阿Mo李启言以幽默方式用英文留言：「练习开车的额外动力：为了远离人群」，获网民留言打气。

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阿Mo李启言的父亲李盛林牧师自儿子受伤后，一直透过代祷信，向外界传达儿子的最新情况。据李牧师早前透露，阿Mo从今年初开始由手动轮椅，转为尝试使用电动轮椅。在学习过程中充满挑战，从最初只能「单一向前」，甚至偶尔撞到墙壁，到后来逐渐掌握「温柔地向前」，再到成功解锁「向左转」和「向右转」的技能。

阿Mo点滴进展

阿Mo李启言经过长达近三个月的磨合与苦练，终于能够灵活地控制轮椅向「前、后、左、右」四个方向移动，甚至连「泊车」也已得心应手。而李牧师又提到阿Mo的身体在感觉上，迎来了微小而珍贵的突破，开始能逐渐分辨大小便的感觉，进步极大。

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