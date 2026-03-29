73岁钟镇涛中环被捕获步履蹒跚 旧伤疑再引关注网民忧心

入行逾半世纪的「阿B」钟镇涛上月刚度过73岁生日，其明星风采依旧，状态甚勇。近日有网民在香港中环街头巧遇钟镇涛，并将影片分享至小红书，钟镇涛的状态在网上引发热烈讨论。

钟镇涛亲切获赞

从影片所见，当日钟镇涛身穿一件红白蓝绿相间的条纹Tee，搭配黑色工装裤和一顶棒球帽，打扮年轻有型。钟镇涛驾驶挂住「BGG」车牌的浅蓝色Mini Cooper，在中环的横街窄巷穿梭。网民兴奋表示钟镇涛本人「人超级好」，还亲切地打招呼。

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不过有网民发现，影片中的钟镇涛步姿似乎有些不稳，走路时身体微微倾侧，其中一个画面更捕捉到钟镇涛疑似「一瘸一拐」的瞬间。不少网民留言询问：「他是佝偻了吗？为甚么走路站不直，而且看起来一瘸一拐的样子？」让人感到忧心。

钟镇涛曾在演唱会摔倒

有资深粉丝留言解释，钟镇涛的步姿问题可能源于旧伤。该网民指出：「因为他（钟镇涛）以前在温拿乐队告别演唱会和林敏骢演唱会上摔倒过，所以现在走路时会有点瘸。」虽然步姿引起关注，但大部分网民大赞73岁的钟镇涛保养得宜，看起来不像七旬长者，反而像50多岁：「70岁这样状态很好了」、「真的好年轻，完全看不出来」。

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