XODIAC来港开骚大讲广东潮语 香港成员 Sing、Leo 邀亲友捧场：返屋企表演特别紧张

韩国男团XODIAC 9位成员昨晚（28日）来香港的海洋公园举行粉丝见面会，问到心情如何？香港成员Sing说：「去其他地方心情轻松啲，但返到自己屋企心情比较紧张，好新鲜。」另一香港成员Leo则表示来到海洋公园比较特别，因为小时候来过，好有回忆感。

Sing跟Leo食鸡煲

两人均表示今次见面会特别请来亲友来捧场。他们亦透露活动上每人都会有一个广东话环节，大讲潮语。被问到来港去了什么地方？Sing开心地表示今次返港约了朋友去踢足球，又跟Leo去了吃鸡煲。而成员Gyumin则表示自己喜欢吃蛋挞。

XODIAC谈AI拍摄新奇体验

提到他们早前用AI拍摄MV，成员Wain笑言见到AI的自己感觉好新奇，表示样子似自己，但是跑动的动作就好AI。谈到工作计划，队长Lex表示正在筹备新工作，但严禁剧透，不可以明确向大家透露，指大家用心地准备一些事情，跟粉丝们一起团结一心地进行，希望大家期待一下。