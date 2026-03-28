戴祖仪认未够班做「一姐」享受企边位 孖罗启豪组队改名「戴罗」 拍旅游节目晒身材 : 肚腩仔都大咗

罗启豪（Ramon)、戴祖仪（Joey)今日（28日）现身香港电台为节目《港乐。讲乐》进行录影，节目上两人各自献唱两首歌曲，又与粉丝玩游戏互动。两人接受访问时，表示粉丝即场用两人英文名的第一个字「RJ」改组合名称，Joey说：「既然英文名都可以拼埋一齐，其实中文名都可以，我姓戴，佢姓罗，（大箩？）嗱，唔系我讲㗎！」她亦笑言只是听组合名，已很想听他们的歌，并计划出两首歌，分别是深情和励志的歌曲，

Joey拟亲自写歌促成合唱

至今仍未有机会同台合唱的Joey和罗启豪，坦言希望今次可以速成二人的第一次。记者提议作为师姐的Joey亲自写歌，她笑说：「绝对可以，虽然我最近的形象比较活泼，但其实都有才华嘅。」身旁的罗启豪笑言活泼和才华也可以融合一起。而罗启豪则表示：「我以前大学时期有写过，因为完美主义关系，写咗一段觉得唔好，自已打沉自己，所以就放低咗冇再写，不过会尝试重拾番写歌。」

Joey自认未有大将之风

提到Joey最近在TVB的旅游节目《我们的澳洲驾期》打扮性感被指「卖大包」晒身材，她说：「其实有啲嘢大咗，相对第二啲地方都有大咗，肚腩仔都大咗。」坦言在澳洲吃得很开心，并笑言「大家除咗见到我哋一集比一集皮肤黑之外，身形都会越来越肥，好彩依家瘦返。」罗启豪亦坦言恨拍旅游节目。另外早前与「中年好声音」一起拍摄贺年歌，对于被指靠边站，Joey表示是自己要求，笑言企C位不是人人可以承受，「我享受企边，最紧要系靓。」罗启豪卖口乖赞对方真人靓女，并指自己企甚么位置都无所谓。问到现时公司谁是一哥和一姐？她说：「以我威力未必做到一姐，我平时太多甩漏，做一姐要有气势，有大将之风，但系我冇！」罗启豪就表示最紧要做好自己。

罗启豪不清楚售票情况

罗启豪将于今年6月与谭辉智一起踏入红馆举行演唱会，他表示最近为了演唱会努力做运动、健身及减食，清减了少许，但希望能再瘦一点。问到售票情况？他说：「主办方唔畀我哋知，因为排舞练歌好密集，唔想俾压力我哋，专心排练，无时间谂。」他表示今次没有嘉宾环节。他透露早前为宣传新歌《月球上的蓝玫瑰》，举行了一个画画比赛，更亲自担任评判，并将于4月3日在一间cafe举行展览，希望大家支持。

