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洪嘉豪发音有问题需重录对白 笑自己英文有「香港味」 忘记撕尺码胶贴被质疑穿L码 : 最紧要系款式和舒服度

影视圈
更新时间：22:45 2026-03-28 HKT
发布时间：22:45 2026-03-28 HKT

洪嘉豪第四年以大使身份到尖沙咀出席「世界自然基金会地球一小时2026」活动。

洪嘉豪回馈粉丝搞 BBQ 聚会

他指上年之前是从未跟Ian（陈卓贤）合作过，但两人今年再次合作拍摄宣传片时，大家非常有默契一take过就完成。又指今年英文版对白既长又复杂，经大会审核完发觉他有几个字的发音出现问题，因此他要重录，洪嘉豪笑指因自己英文有「香港味」，不过自己也拥抱这份香港味。他指出，刚在3月头举行粉丝见面会，由于十分感谢粉丝一直以来的支持，所以今次以优惠价搞BBQ聚会，两日各有600名粉丝参与，自己也跟他们玩得开心，因此希望每年也举办一次。

洪嘉豪自夸是模特儿身形

提到他早前出活动时，衣服上仍贴着L size的尺码胶贴，问到事后是否因环保需要归还？他解释，自己并不是故意，身为代言人当然不需要还衫，又谓自己是模特儿身形，只是以真人去展示服装的尺寸，有网民质疑他怎会穿L码衣服？他解释，现在著衫不是著size，最重要的是款式和舒服度，不过他笑指，这个帖文的点击率比平常自己出歌的还要多，所以之后会想一下，除了音乐外也会拍其他影片。

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