Ian陈卓贤预告7月个唱有新歌单 望有空档再上商台做访问 回应花姐「误赞」姜涛黑粉帖文：咁大个人唔使教

Ian（陈卓贤）与洪嘉豪今晚（28日）以活动大使身份，出席尖沙咀《世界自然基金会地球一小时2026》活动。

Ian未能回答是否启德开骚

将于 7 月举行个人演唱会的 Ian，被问到场地是否定于启德？他表示目前未能回答，因场地方面尚未公布，但已准备好全新歌单。至于会否打破场次纪录？他坦言没想太多，一切等公司决定，但他个人表示期待。针对去年 MakerVille 与商台传出关系紧张，Ian 表示上月已到商台宣传，而刚推出新歌《花边细胞》的他指虽然仍未到电台宣传，但正尝试配合时间：「对我没什么影响，若电台节目有空档，而我有幸能上去宣传就最好。」

Ian为见面会准备独一无二礼物

明天将轮到 Ian 举行 MIRROR 粉丝见面会，提到今年设有特别规则，他表示有所听闻。以个人角度而言，他只想每位到场的粉丝感到满足，并已准备了几份独一无二的礼物，届时将以抽奖方式送出。此外，经理人黄慧君（花姐）日前因在姜涛黑粉的发文按赞，引来「姜糖」（粉丝暱称）截图抨击。花姐事后在限时动态道歉，自嘲「老人家，懵下懵下揿咗」。被问到会否教花姐小心玩社交平台？Ian 说：「下次小心点，咁大个人唔使教！」

Ian饮食已改为多菜少肉

第二年担任大使的他亦分享环保进展，指饮食已改为多菜少肉，在家也少开灯，因为喜欢在昏暗氛围下创作。他呼吁大家不应只限于这小时熄灯，希望大家日常都能减少水电浪费。