Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian陈卓贤预告7月个唱有新歌单 望有空档再上商台做访问 回应花姐「误赞」姜涛黑粉帖文：咁大个人唔使教

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-28 HKT
发布时间：22:15 2026-03-28 HKT

Ian（陈卓贤）与洪嘉豪今晚（28日）以活动大使身份，出席尖沙咀《世界自然基金会地球一小时2026》活动。

Ian未能回答是否启德开骚

将于 7 月举行个人演唱会的 Ian，被问到场地是否定于启德？他表示目前未能回答，因场地方面尚未公布，但已准备好全新歌单。至于会否打破场次纪录？他坦言没想太多，一切等公司决定，但他个人表示期待。针对去年 MakerVille 与商台传出关系紧张，Ian 表示上月已到商台宣传，而刚推出新歌《花边细胞》的他指虽然仍未到电台宣传，但正尝试配合时间：「对我没什么影响，若电台节目有空档，而我有幸能上去宣传就最好。」

Ian为见面会准备独一无二礼物

明天将轮到 Ian 举行 MIRROR 粉丝见面会，提到今年设有特别规则，他表示有所听闻。以个人角度而言，他只想每位到场的粉丝感到满足，并已准备了几份独一无二的礼物，届时将以抽奖方式送出。此外，经理人黄慧君（花姐）日前因在姜涛黑粉的发文按赞，引来「姜糖」（粉丝暱称）截图抨击。花姐事后在限时动态道歉，自嘲「老人家，懵下懵下揿咗」。被问到会否教花姐小心玩社交平台？Ian 说：「下次小心点，咁大个人唔使教！」

Ian饮食已改为多菜少肉

第二年担任大使的他亦分享环保进展，指饮食已改为多菜少肉，在家也少开灯，因为喜欢在昏暗氛围下创作。他呼吁大家不应只限于这小时熄灯，希望大家日常都能减少水电浪费。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
3小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
4小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
8小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
4小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
5小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
14小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
9小时前
美国总统特朗普周五出席由沙特阿拉伯主权财富基金主办的FII峰会。美联社
中美关系︱特朗普：看看他们制造业 必须尊重中国成就
即时国际
7小时前