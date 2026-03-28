薛家燕生日与家人外游庆生 被问男友同行「口窒窒」：唔知佢去唔去 向谢天华子女提出「免学费」优惠

薛家燕（家燕姐）与范振锋、思敏主持的新城电台节目《开心大派对》，今日（28日）邀得曾与家燕姐在长篇剧《皆大欢喜》饰演母子的谢天华（天华）接受访问。访问结束后，天华联同新城同事秘密为家燕姐提早庆祝 3 月 30 日的 76 岁生日，齐唱生日歌及切蛋糕。家燕姐许下生日愿望，希望世界和平、经济复苏、人人有工开。她透露明天将与家人出外旅行几天庆祝，被问到男友会否同行时，她口窒窒说：「不知道他去不去呢！」刚好天华明天也将带同子女飞往阳光与海滩的地方共度复活节假期，二人笑言明天在机场再见。

谢天华自爆子女有跳唱天份

家燕姐表示，今年不会再像去年般不停飞往各地工作，将减少工作量，多抽时间旅行享受人生。天华也表示，现在每次完成内地工作后，便会争取时间返回香港与子女相聚，珍惜与子女共度的时光。天华透露，子女们在唱歌跳舞方面很有天分，被学校挑选加入戏剧组，参与演出音乐剧及舞台剧。家燕姐随即对他说：「如果子女们唱歌跳舞需要上课，可以来我的『家燕妈妈艺术学校』，我可以免费教他们。」天华笑回：「先保留这项福利，如果我去上课是不是也免费？哈哈！」

家燕姐预告 5 月性感现身

家燕姐透露，将于 5 月 10 日举行《幸福．家燕 星光盛宴》母亲节活动，并即场邀请天华参加，预告届时将以性感打扮现身，给大家惊喜。天华称，与家燕姐已有几年没有见面，但两星期前在陈松伶演唱会上碰过面。家燕姐则指天华非常忙碌，回忆之前曾邀请他一起登台，演出时天华更要抱著她，直到升降台慢慢降下。天华笑言：「那次之后，一定是整个月也没人敢接妳的演出邀请了，哈哈！」

家燕姐赞杜德伟演技好

至于会否再接拍内地综艺节目？天华表示，如果不适合自己的，演出效果未必理想，所以要挑选合适的才会参与；之前已参加过《披荆斩棘的哥哥》，若再参加，最好是与以往完全不同的类型。早前天华与陈晓东（东东）在澳门电影节获奖后一起庆祝，问到是否由他请客？天华表示，既不是自己也不是东东，依稀记得当时是有人争著买单。此外，问到可有留意香港电影金像奖「最佳男配角奖」的提名，以及杜德伟是否有机会胜出？天华表示，因没有留意，连提名名单也不清楚，故不便评论。家燕姐则表示，之前在新加坡与杜德伟合作拍摄剧集，相处了几个月，觉得他演技非常好，虽然未看他在《风林火山》的演出，但仍衷心希望他能成功。

