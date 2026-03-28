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江嘉敏做义工被小朋友「揽大腿」不舍 对唱歌有兴趣想挑战出歌 澄清泰国泳照有著裤：冇做犯法事

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-28 HKT
发布时间：20:15 2026-03-28 HKT

江嘉敏、黄美棋及陈美涛今日（28日）出席「2026全港时尚专业女性选举」揭幕礼，曾于2024年获得此奖项的江嘉敏，以得奖者身份分享工作经验和社会责任。

江嘉敏自由身可自主时间

离巢后的江嘉敏，坦言过去10年每日的生活不停拍剧，但也很享受，现在回复自由身的她，可以自主时间，除了安排工作又可多做义工。谈到做义工最难忘经历，她坦言每次家访与小朋友玩半天，当离开时被小朋友揽实她大腿说不舍得，并谓将来也希望可到外地作探访。

江嘉敏对交男友顺其自然

谈到工作状况，江嘉敏现正为HOY TV拍摄节目《安居乐业》，而且一星期上两堂学唱歌，又笑言以前因登台会临急一个月前才上堂学唱歌。她说：「上次做完音乐剧，对唱歌多咗兴趣，将来都想出歌，但真系要见得人先。」问到是否想挑战乐坛，她笑言挑战自己。问到她是否「魔音」？她笑说：「见仁见智啦！」另外，提到她于社交网分享在泰国拍摄的泳装照，但有网民指她疑似没有穿著裤子，更质疑「想红想到癫」，令她留言反驳。江嘉敏表示要向网民澄清自己有著裤，因为不可做犯法的事情。谈到她与网民对话带点火药味，问到可会不开心？她说：「有啲搞笑嘅心情！」谈到过去也曾跟网民「开火」，她解释只睇情况作出回应，如今次要说明自己没有做不合法的事，所以必需要澄清。回复单身的她，谈到工作安排自主，是否有时间交男朋友？江嘉敏笑言顺其自然，若揾到适合的对象，到适当的时候便公开。

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