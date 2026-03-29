71岁林建明意外受伤流血 拍片直击疗伤过程 曾历脑瘤与抑郁症健康亮红灯

71岁的林建明近日发生意外，她在Facebook分享自己受伤经过，从画面中所见，她双膝擦伤流血，伤口颇大。当时友人正为她小心翼翼地处理伤口，贴上大块止血胶布，但林建明依然表现得相当镇定，更中气十足地向友人还原事发经过，笑著自嘲意外是因为「行路唔专心」而绊倒，尽显其一贯乐观豁达的本色。

林建明历年伤患不断

林建明去年自爆大病了两个多月，需接受中西医结合治疗及调理，康复不久，又发生了今次意外跌伤膝盖，血淋淋的画面，不少网民表示睇见都觉得痛。事实上，林建明一直受健康问题困扰，早在2001年，她便于工作中被布景板击中头部，此意外不仅造成身体创伤，更让她其后患上抑郁焦虑症。至2015年，她又因发现脑部有多个动脉瘤而需接受微创手术，现在已经痊愈。

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林建明曾患情绪病淡出幕前

回顾林建明演艺生涯，她参选沙滩小姐夺冠后顺利入行，先后效力于TVB及亚视，凭主持《今日睇真D》等王牌节目，成为家喻户晓的主持人。由于林建明亲身经历过情绪病的痛苦，她成立了「心晴行动慈善基金」，以「过来人」的身分帮助更多同路人，直至因脑部手术后，为了身体健康著想，她才决定退任基金会主席一职。

林建明受伤获多位友人照顾

林建明跟资深传媒人丈夫曾展章于1993年结婚，她现已处于半退休状态，闲时跟昔日好友聚会饭局，而意外片段曝光后，引来大批网民留言关心，纷纷送上祝福：「大姐明，保重身体，祝早日康复」、「Take care 大姐明」、「大姐明，小心啲呀」，网民更惊讶林建明受伤后，有多人在她身边照顾呵护她，确实是患难见真情。

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林建明资深传媒人丈夫曾展章