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《上流寄生族》推手李美敬现身活动「戙高脚」惹热议 张坚庭揭背后辛酸惹人敬佩

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-28 HKT
发布时间：22:00 2026-03-28 HKT

香港影视娱乐博览于3月15日至4月19日举行，吸引不少海外片商来港出席活动，其中曾投资奥斯卡得奖韩片《上流寄生族》、《分手的决心》、《孩子转运站》的韩国CJ集团副会长李美敬（Miky Lee）在活动上，被拍到「戙高脚」引发热议。资深电影人张坚庭其后在社交平台上发文，揭示李美敬的举动背后的感人原因，与健康有关。

李美敬专业精神

在一场座谈会上，身为讲者之一的李美敬，被捕捉到将一只脚舒适地放在小凳上，状甚随意。张坚庭为大众解谜，指李美敬行为并非无礼：「当日还有Miky Lee在场，这位女士有份在背后推动了韩风。她把腿搁在小凳上不是无礼，而是顶著风湿关节痛到处跑。」

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张坚庭又在帖文中介绍李美敬的显赫背景，指对方是韩国三星集团创办人李秉喆的孙女，但没有选择安逸地做「二世祖」，而是投身于充满挑战的娱乐产业，成为韩国文化风靡全球的重要幕后推手。张坚庭还分享与《鱿鱼游戏》的导演黄东赫合照。

李美敬精通多国语言

下月68岁生日的李美敬，作为CJ集团的副会长，亦是美国梦工场（DreamWorks）的股东之一。李美敬从小接受良好教育，曾到中日韩美等地留学，懂得多国语言。可惜的是李美敬的父亲李孟熙原是三星集团的太子，却因丑闻导致失去继承权。

李美敬投资眼光独到

李美敬靠独到的投资眼光，将CJ集团从最初做食品、生物科技和药业，发展为娱乐公司。近年投资的韩国电影《末世列车》、《杀人回忆》等叫好叫座，之后的韩片《上流寄生族》更在奥斯卡金像奖上勇夺多个大奖，创造韩国电影史的奇迹。

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