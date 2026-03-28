41岁钟嘉欣罕有大解放 火红泳衣尽现S型曲线 沙滩进行刺激活动白滑长腿成焦点
更新时间：20:00 2026-03-28 HKT
发布时间：20:00 2026-03-28 HKT
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41岁的钟嘉欣婚后淡出幕前，但仍不时在IG分享生活点滴，近日她罕有地大解放，发布了一系列度假影片，其中一幕她身穿鲜艳的火红色连身泳衣，写意地坐在泳池边，在阳光下回眸一笑，散发阵阵仙气。钟嘉欣虽然已是三孩之母，但她的身材依然保养得宜，S型曲线尽现人前，皮肤白皙紧致，完美演绎了「健康美」，让粉丝大赞女神回来了。
钟嘉欣罕晒惹火身材
钟嘉欣除了静态的性感泳衣展示，她亦分享了充满活力的一面，换上一套型格的黑色长袖防晒衣，搭配清爽的牛仔短裤，充满自信地驾驶著沙滩车，时而对著镜头展露灿烂笑容，时而专注地在沙滩上驰骋，任由海风吹拂著她的秀发，画面显得非常写意。
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钟嘉欣驾沙滩车短裤诱惑
钟嘉欣在海滩打卡，并分享了几张在沙滩车上的照片，将她的一双逆天长腿展露无遗，匀称的线条充满阳光气息，完全颠覆了以往观众对她斯文的印象，展现出她热爱挑战，让网民认识钟嘉欣好动的一面。
钟嘉欣婚后淡出相夫教子
钟嘉欣是2004年华姐冠军，加入TVB后备受力捧，拍过多出脍炙人口的剧集，包括《皆大欢喜》、《溏心风暴》等，离巢后她于2015年跟TVB前高层梁乃鹏侄仔、脊医Jeremy结婚，先后诞下大女梁爱晨（Kelly），儿子梁志诚（Jared）和细女梁紫琳（Anika），一家人在加拿大生活，幸福美满。
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钟嘉欣脊医丈夫猛料背景
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