Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41岁钟嘉欣罕有大解放 火红泳衣尽现S型曲线 沙滩进行刺激活动白滑长腿成焦点

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-28 HKT
发布时间：20:00 2026-03-28 HKT

41岁的钟嘉欣婚后淡出幕前，但仍不时在IG分享生活点滴，近日她罕有地大解放，发布了一系列度假影片，其中一幕她身穿鲜艳的火红色连身泳衣，写意地坐在泳池边，在阳光下回眸一笑，散发阵阵仙气。钟嘉欣虽然已是三孩之母，但她的身材依然保养得宜，S型曲线尽现人前，皮肤白皙紧致，完美演绎了「健康美」，让粉丝大赞女神回来了。

钟嘉欣罕晒惹火身材

钟嘉欣除了静态的性感泳衣展示，她亦分享了充满活力的一面，换上一套型格的黑色长袖防晒衣，搭配清爽的牛仔短裤，充满自信地驾驶著沙滩车，时而对著镜头展露灿烂笑容，时而专注地在沙滩上驰骋，任由海风吹拂著她的秀发，画面显得非常写意。

相关阅读：钟嘉欣久违高调放闪！去年被传离婚闹上法院 与TVB前高层侄仔Jeremy甜蜜合照力证情不变

钟嘉欣驾沙滩车短裤诱惑

钟嘉欣在海滩打卡，并分享了几张在沙滩车上的照片，将她的一双逆天长腿展露无遗，匀称的线条充满阳光气息，完全颠覆了以往观众对她斯文的印象，展现出她热爱挑战，让网民认识钟嘉欣好动的一面。

钟嘉欣婚后淡出相夫教子

钟嘉欣是2004年华姐冠军，加入TVB后备受力捧，拍过多出脍炙人口的剧集，包括《皆大欢喜》、《溏心风暴》等，离巢后她于2015年跟TVB前高层梁乃鹏侄仔、脊医Jeremy结婚，先后诞下大女梁爱晨（Kelly），儿子梁志诚（Jared）和细女梁紫琳（Anika），一家人在加拿大生活，幸福美满。

相关阅读：前TVB「一线花旦」回流加拿大洗尽铅华  素颜踢拖独行一蚊店  平民打扮仍难掩星味

钟嘉欣脊医丈夫猛料背景 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
2小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
7小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
2小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
13小时前
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
影视圈
10小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
2小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
4小时前
美国总统特朗普周五出席由沙特阿拉伯主权财富基金主办的FII峰会。美联社
中美关系︱特朗普：看看他们制造业 必须尊重中国成就
即时国际
5小时前