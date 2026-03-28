薛家燕大女陪王梓轩游维也纳泄「蜜」？石𧙗珊甘做背后女人贴身照顾 绯闻传足10多年

王梓轩（Jonathan）近日在YouTube频道分享到维也纳工作的Vlog，与他传了十多年绯闻的薛家燕大女石𧙗珊也全程同行。影片中二人几乎形影不离，互动有如老夫老妻，再次引发外界对他们关系的揣测。

石𧙗珊贴身照顾王梓轩

影片纪录了王梓轩和石𧙗珊在旅程中的波折。他们先是遇上航班严重延误，深夜才抵达维也纳。其后更发生「攞错行李」的乌龙事件，王梓轩在机场误拿了别人的行李，回到住处才发现，更尴尬地在行李箱中找到一个属于新手妈妈的母乳泵。

在王梓轩一筹莫展之际，石𧙗珊当机立断，在深夜独自返回机场处理，一直等到凌晨五点才成功换回正确的行李。王梓轩在片中对此赞不绝口，大赞石𧙗珊：「辛苦晒珊珊，珊姐好嘢！」影片后段，二人共进晚餐，品尝当地美食。

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石𧙗珊与王梓轩绯闻传足十年

石𧙗珊是薛家燕的大女，父亲是商人石保庆。石𧙗珊有两个弟妹，早年与弟弟在美国留学，近年曾担任王梓轩的经理人，为他打理演艺事业多年。二人因工作关系朝夕相对，绯闻也因此传了十多年。虽然他们曾否认恋情，但几乎形影不离的关系，让外界始终抱持观望态度。近年，石𧙗珊更与王梓轩共同经营制作公司，被形容为「夫唱妇随」。

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薛家燕罕谈细17年男友？

薛家燕激赞王梓轩人品好

对于女儿的恋情，妈妈薛家燕曾表示不知石𧙗珊男友王梓轩，笑言只要是女儿喜欢的人，她都乐意相见，更公开称赞王梓轩人品好、勤力又有礼貌，言谈间流露出对他颇为满意。这次维也纳之行，石𧙗珊再次展现其「最强贤内助」本色，无论在工作上还是生活中都对王梓轩照顾得无微不至，让这段传了多年的绯闻更添几分甜蜜。