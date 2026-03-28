黄长兴罕谈胞弟黄长发与鞋王三奶桃色风波 自爆事业停摆内情 澄清阔太包养传闻

47岁的黄长兴2005年参加《香港先生选举》获得「最突出表现组别大奖」，入行20年星途曾一帆风顺，却因胞弟卷入桃色风波遭到连累，令事业一度停摆。近日黄长兴亮相陈志云的YouTube频道节目，剖白太太被指家底雄厚真相，以及当年胞弟黄长发传出轰动全港的「姊弟恋」，对自己的影响。

黄长兴谈胞弟黄长发桃色风波

黄长兴无奈提到入行初期获得不少演出机会，却因胞弟黄长发的负面新闻拖累，而被公司「冷冻」。当年只有23岁的黄长发传出与「鞋王三奶」李姿霆（Karen）谱「姊弟恋」，事件轰动全港，最终黄长发在2009年宣布半退出娱乐圈。

黄长兴当年受到弟弟黄长发的桃色事件波及，遭高层乐易玲指两兄弟太似样：「因为高层乐小姐（乐易玲）呀，佢哋觉得我同细佬太似样，到而家好多观众喺街都会以为我系佢，叫我『黄长发』。当时公司叫我唔好拍嘢住，等个事情淡化啲，之类啦。」令黄长兴顿失大量工作。

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黄长兴澄清「包养」传闻

对于无辜卷入风波，黄长兴称因为热爱工作，故转行开法国餐厅自救：「咁我（停工）唔得㖞，2008年、2009年我好劲，公司俾好多机会我，但突然之间冇嘢做，我就唔得喇，但冇办法唔到我控制，唯有做我自己嘅嘢。」转战餐饮业后，转到黄长兴传出获阔太徐美琪（Margaret）「包养」，对方不收租支持其创业。

陈志云问黄长兴获阔太免租的传闻是否真实？黄长兴趁机解释，表示当年参加《舞动奇迹》后出席不少慈善活动，因而认识对方。黄长兴称赞阔太：「佢好好人，其实唔会系咩关系。（当时传包咗你？）我都想呀。」黄长兴澄清餐厅的舖位与徐美琪无关，而自己一直有交租：「佢唔系业主，唔系佢收我租，至2018年我唔做，个业主仲话：『多谢你呀黄生，你帮我供咗间舖头呀』。」

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黄长兴对太太一见钟情

黄长兴提到当年获高钧贤邀请去饮嘢，见到同枱的太太Peggy好文静，而一见钟情。黄长兴与Peggy于2012年在法国注册结婚，翌年在尖沙咀的五星级酒店补办婚宴，二人育有一女两子，生活幸福。黄长兴一家住红墈1400呎豪宅，对外传太太是富家女传闻，罕有回应爱妻现为全职家庭主妇：「都艰难嘅，（太太家人）喺菲律宾由头开始，都艰难嘅。以前做物流，依家冇做喇，正常家庭。」并透露仔女读传统学校，一家人生活平实且低调。

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黄长兴后悔频繁改名

黄长兴在节目中提到早年为求事业顺遂，曾多度改名，由原名「黄长兴」改身份证做「黄志豪」，再用艺名「黄祥兴」，近年才用「黄长兴」，黄长兴坦言感到混乱，直认后悔。黄长兴透露自己在香港出世，是越南华裔，直到4、5岁时随家人移居法国巴黎生活，之后为发展率先返港试水温。

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黄长兴提到在法国的生活，坦言当地性文化较开放：「好普通，好细个个样好成熟，有女仔朋友13、14岁大肚，或者14、15岁，原本认真但之后冇咗（男方不负责任），向我哋求救问有冇人要。」陈志云追问黄长兴「失身」时间，黄长兴尴尬表示：「我怕羞，我都系接近18岁。」直言比起同龄朋友算是「迟熟」。

黄长兴法国回流发展

黄长兴忆起当年曾做航空公司地勤，之后返港发展，获法国童装连锁店聘用做市场拓展部主任，其后在同事鼓励下，以玩票性质参加《香港先生选举》。黄长兴自爆当年面试时听错日子迟了一天，获独立安排面试机会，成功入围。

黄长兴有感法国治安不太好，弟弟黄长发随后返港，因没有朋友感到不开心，在黄长兴建议下参加2006年《香港先生选举》，并夺得「潇洒组」冠军。陈志云笑指黄长发认识到不少朋友：「系太多女朋友添。」黄长兴只有苦笑。