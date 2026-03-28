TVB小花戴祖仪谈被包养传闻 遭抹黑豪气反击：我系公认唔需要 本色演出《正义女神》

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东和蒋祖主演的TVB全新律政剧《正义女神》将于明晚（3月30日）在翡翠台首播，不过此剧已经在3月16日于内地优酷平台率先播出，瞬间在网上掀起热话，不少有份参与演出的演员更加成焦点。

身家丰厚的戴祖仪曾有被包传闻

想不到身家丰厚的戴祖仪亦曾有被包传闻：「由细到大我都系同爹哋妈咪一齐住，𠮶阵啱啱入行冇耐，竟然有位女艺人周围同人讲，话我住𠮶度系有老板，当时好嬲，我都算系公认唔需要被包养，点解可以作啲咁嘅故仔对待另一个女仔？」戴祖仪当时直接找对方对质：「呢样嘢对女仔嚟讲系非常诋毁人格，我咪直接问佢点解要咁讲，佢唔认唔紧要，但如果我唔出声嘅话，对方只会变本加厉。」

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戴祖仪被周嘉洛借关系求上位

戴祖仪今次在剧中饰演律政司检控官「林雅晴」，公公是高等法院法官、法官升迁委员会主席「方官」李成昌，不过戴祖仪不希望别人以为她靠背景而上位，所以一直低调与公公的关系。但原来男友「郑邵文」周嘉洛早已得悉，并希望借女友而得到「方官」李成昌的青睐，在第16集「林雅晴」戴祖仪得悉男友「郑邵文」周嘉洛因为她的背景而图谋升职，结果一怒之下决定分手，「林雅晴」戴祖仪的绝望表情，令不少人戥她伤心。剧集在内地播出后，惹来不少回响，戴祖仪亦有在小红书贴上与「郑邵文」周嘉洛的拍拖相并说：「拒绝恋爱脑，由林雅晴做起。如果爱情的本质并不纯粹夹杂着利益和杂质，那我宁愿不要，男人从来不是生活中的必需品，脑子才是。」有人留言表示支持：「同意这段感情点到即止最好。」、「今天看到更新的最后一刻心梗了。」、「功利少年。」、「看完了，分的好。」、「就是喜欢独立清醒大女主。」、「那方官也放心了。」

戴祖仪被指富二代兼隐形小富婆

戴祖仪在现实生活中，亦曾遇过不少渣男，早前曾在网上节目上自爆过去两年一直被一名圈中男艺人疯狂追求兼骚扰，虽然已经表明系「冇可能」，但对方行为「好危险、好恐怖」，令她身心大受困扰。戴祖仪近日在访问上，提及曾亲眼撞破当时男友牵著另一女生的手，当时妈咪和细佬都在身旁，于是她忍著泪水与妈咪离开商场，后来折返商场寻找男友的踪影，其后男友曾有「求饶」，但戴祖仪最终选择洒脱分手。戴祖仪毕业于英国莱斯特大学法律系，不过她未有继续考律师牌，选择返参加歌唱比赛加入娱乐圈。戴祖仪爸爸是地产公司高层，家境富裕的传言甚嚣尘上，戴祖仪因不时于IG晒家居日常，间接令复式豪宅曝光，屋内有旋转长楼梯与极高楼底，还有大量贵价艺术品摆设，家境再引网民讨论。但戴祖仪则多次否认自己是富二代及圈中隐形小富婆己只是投资眼光独到，运气不俗，以早前为例，出售为数6,888只的「草泥马NFT」作品，15分钟内火速劲赚500万元。另外热爱收藏艺术品的她，有两个仓收纳过百万元的画、Figure和玩具，善价而沽，在不久之前又大晒炒价35万的ROLEX Day-Date系列名表。

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