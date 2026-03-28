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73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家

影视圈
更新时间：15:30 2026-03-28 HKT
发布时间：15:30 2026-03-28 HKT

73岁「靓声王」张伟文近日再度被传死讯，有网民甚至言之凿凿声称「收到消息」，令外界忧心忡忡。经理人方俊随即辟谣，并向《星岛头条》独家公开张伟文在护老院的最新片段，以证平安。

张伟文身形明显消瘦

从影片可见，张伟文虽然因病缠身，身形明显消瘦、锁骨深陷，但面容比之前饱满，精神状态尚算不错。方俊喂他品尝至爱蛋挞时，他更露出鬼马笑容，期间又急着吃提子，吃得津津有味。当方俊以哄小孩的口吻问：「好唔好食呀？」张伟文先是故意调皮回答「唔好食」，之后眼珠一转示意再吃一口，接着清晰回应「好食！」可见他意识清醒，认人及反应能力俱佳。

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张伟文患认知障碍症

张伟文近年健康状况急转直下，除了患有认知障碍症，亦因腰椎问题导致严重压疮，曾因细菌入血命危入住深切治疗部。现时他需长期卧床，去年中秋好友罗浩楷与邓英敏探望时，体重仅余110磅，手部瘦如「皮包骨」，压疮伤口更曾痛得他大叫，情绪起伏不定。

方俊透露，近期因他北上发展，较少更新张伟文的近况才令谣言传出，他正计划安排张伟文迁往内地优质护老院，期望能改善压疮问题，而目前张伟文每月开支约3万元，方俊感叹：「佢啲朋友都走晒，唔系个个会继续照顾佢。」

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