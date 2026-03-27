Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tyson Yoshi王嘉尔Chok爆合唱《Deadend活该》 感激大忙人抽空：小弟无以为报

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-27 HKT
发布时间：22:15 2026-03-27 HKT

Tyson Yoshi于1月举行的《THE VILLAIN LIVE IN MACAO》上邀请「亚洲男神」王嘉尔（Jackson Wang）担任嘉宾，首次合唱新歌《Deadend活该》，「两Son合体」掀起高潮！尤其是《Deadend活该》的千禧年代K歌曲风，配上性大胆歌词，旋即在各社交平台洗版，网友集气催促推出正式版，誓要在K房尽兴高歌！

为王嘉尔度身订造

等足两个月，Tyson、Jackson的首支合唱歌《Deadend活该》正式推出，由Tyson、派伟俊、吕尚霖作曲与填词，道尽爱情游戏的痛苦与挣扎，内容讲述男生与女生发生一夜情后「沉船」，发觉女方只当自己是床伴的「活该」！Tyson说：「感谢Jackson百忙中抽空参与这次计划，我跟Jackson同龄，个性直来直往，可以实话实说；我们最大的共通点是透过音乐写出自己真实的感受，所以一拍即合！」去年跟张敬轩推出合唱歌《By my side》的Tyson表示，跟Jackson合作《Deadend活该》另有一番风味：「Jackson提议制作如千禧年代K歌的曲风，所以这次为他度身订造了具复古K歌风格的《Deadend活该》！」

Tyson Yoshi爱王杰

难得「两Son合体」，玩得的Tyson与Jackson当然有另类宣传手法，化身「黑白双煞」在后楼梯、餐厅取景拍片，除了Chok爆表情之外，两位大细路仲兴奋猜包剪揼，而分镜、剪接是致敬那些年男男对唱K歌MV，勾起8、90后的集体回忆。Tyson特别鸣谢大忙人Jackson牺牲休息时间「陪玩」，直言：「小弟无以为报！」Tyson爱唱K，提议K迷以自选唱腔合唱《Deadend活该》，感受「沉船」之痛，他说：「K歌是香港人的集体回忆，让我们尽情抒发情绪。我的饮歌则是王杰的金曲，大家也可以用王杰腔去唱《Deadend活该》，说不定唱到声嘶力竭仲有Feel！」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
4小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
34分钟前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
11小时前
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
3小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
10小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
5小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
7小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
7小时前