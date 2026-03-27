Tyson Yoshi王嘉尔Chok爆合唱《Deadend活该》 感激大忙人抽空：小弟无以为报

Tyson Yoshi于1月举行的《THE VILLAIN LIVE IN MACAO》上邀请「亚洲男神」王嘉尔（Jackson Wang）担任嘉宾，首次合唱新歌《Deadend活该》，「两Son合体」掀起高潮！尤其是《Deadend活该》的千禧年代K歌曲风，配上性大胆歌词，旋即在各社交平台洗版，网友集气催促推出正式版，誓要在K房尽兴高歌！

为王嘉尔度身订造

等足两个月，Tyson、Jackson的首支合唱歌《Deadend活该》正式推出，由Tyson、派伟俊、吕尚霖作曲与填词，道尽爱情游戏的痛苦与挣扎，内容讲述男生与女生发生一夜情后「沉船」，发觉女方只当自己是床伴的「活该」！Tyson说：「感谢Jackson百忙中抽空参与这次计划，我跟Jackson同龄，个性直来直往，可以实话实说；我们最大的共通点是透过音乐写出自己真实的感受，所以一拍即合！」去年跟张敬轩推出合唱歌《By my side》的Tyson表示，跟Jackson合作《Deadend活该》另有一番风味：「Jackson提议制作如千禧年代K歌的曲风，所以这次为他度身订造了具复古K歌风格的《Deadend活该》！」

Tyson Yoshi爱王杰

难得「两Son合体」，玩得的Tyson与Jackson当然有另类宣传手法，化身「黑白双煞」在后楼梯、餐厅取景拍片，除了Chok爆表情之外，两位大细路仲兴奋猜包剪揼，而分镜、剪接是致敬那些年男男对唱K歌MV，勾起8、90后的集体回忆。Tyson特别鸣谢大忙人Jackson牺牲休息时间「陪玩」，直言：「小弟无以为报！」Tyson爱唱K，提议K迷以自选唱腔合唱《Deadend活该》，感受「沉船」之痛，他说：「K歌是香港人的集体回忆，让我们尽情抒发情绪。我的饮歌则是王杰的金曲，大家也可以用王杰腔去唱《Deadend活该》，说不定唱到声嘶力竭仲有Feel！」