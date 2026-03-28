TVB小生丁子朗拍内地短剧一王战四后 变油腻霸总被嘲演技浮夸 继《亚洲超星团》后再惹负评？

现年28岁的丁子朗近年积极北上发展，其主演的甜宠短剧《为何她们爱上我》近日释出预告，却引来海量负评。剧中他挑战史上最「渣」角色，周旋于四女之间，但其演技却遭网民狠批，直指「表情夸张，仲Kam过AI」、「演技直迫向佐」，纷纷表示看得「超尴尬」，是他继参加《亚洲超星团》后再一次成为负评王。

丁子朗一王四后得啖笑

该剧剧情融合奇幻元素，丁子朗饰演的集团公子「高誉泽」，因神秘戒指进入真人游戏世界，需攻略四位死对头来修复「临时器官」。面对双腿失灵、进入游戏等冲击性场面，丁子朗多以瞪眼、O嘴等夸张表情应对，被网民形容为「用力过猛」。此外，他使出「天打雷劈咒」后手舞足蹈的场面，更被认为表现过于浮夸，未能驾驭复杂角色。

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丁子朗拍短剧演技被指浮夸生硬

丁子朗在剧中的「霸总」式演出成为了网民的热议焦点，当中他歪嘴挑眉，要求流氓下跪道歉的笑容，让不少观众感到「油腻」和「尴尬」。根据剧情，丁子朗的角色是个「渣男」，因曾伤害四位女主角，导致她们对其好感度极低。他需要在游戏中逐一攻略，上演复仇与救赎之旅，但预告片中他与女主角的互动，同样被批评表情生硬，缺乏层次。

丁子朗参加选秀节目曾惹负评

回顾丁子朗的演艺生涯，他于2016年夺得香港先生亚军，是该届最年轻的得奖者，至2023年他参加《亚洲超星团》，却成为最年长的参加者，而且参赛时刻意模仿韩星的白妆白发，更惹来连串负评，最后不幸落选，无缘成为「Loong 9」成员。

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