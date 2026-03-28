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90年代儿童节目主持吴晶晶生活写意 拥冻龄外貌撞样关秀媚 结婚30年自认传统为家庭息影

影视圈
更新时间：09:00 2026-03-28 HKT
发布时间：09:00 2026-03-28 HKT

90年代儿童节目主持，有「晶晶姐姐」之称的吴晶晶在1996年离开儿童节目组后，曾转行担任空姐，后来结婚并育有两子，神隐多年的叫吴晶晶在在2021年现身TVB节目《童你一起长大了》中，勾起不少回忆。不过吴晶晶短暂亮相后，未有复出在幕前，依然专心过低调的生活。

吴晶晶冻龄力惊人撞样关秀媚

日前吴晶晶贴上与老公的合照，原来今年是吴晶晶与老公结婚30周年，两人简单一顿晚餐，有人赞晶晶姐姐冻龄力惊人，比起2021年现身清减得多，霎眼看来撞样关秀媚。吴晶晶的两个儿子早已长大成人，吴晶晶和老公当然享受人生，不时post出两公婆去旅行的照片，生活过得相当写意。

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吴晶晶大仔任职出版社经理

吴晶晶在90年代曾主持《儿歌通讯站》、《儿歌儿歌》和《儿歌新天地》等节目，与另一主持黄宝君（Polly）是不少小朋友心目中的甜姐，二人同样拥有清纯的外表、甜美的笑容，加上一唱一和的默契，陪伴了不少小朋友成长。离开了娱乐圈后，吴晶晶转行做空姐，后来与任职广告公司老板结婚，有指大仔在加拿大毕业后在当地任职出版社经理，两个仔与爸爸似足饼印，同样爱戴黑框眼镜，连造型都似到十足。

吴晶晶称人生已进入另一个模式

吴晶晶当日决定现身人前，她称当作是一个重聚并和大家打招呼：「我嘅人生已经进入咗另一个模式，陪住我哋大嘅小朋友都已经长大成人。今次当系一个重聚，同大家Say个Hi。我比较传统，我同我先生嘅理念系希望小朋友要快乐。」对于当年与黄宝君（Polly）合作，叫吴晶晶坦言虽然多年没有碰头，但二人友情不变：「我太细个识佢，所以好明白佢，佢冇变过，所以中间无论隔咗几耐，𠮶种感觉都好易返嚟。我好珍惜年青时有Polly陪咗我咁多年。」

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