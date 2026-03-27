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姜涛出发巡唱做「在心中」手势安抚粉丝 花姐误赞黑粉文风波未平丨独家直击

影视圈
更新时间：19:09 2026-03-27 HKT
发布时间：19:09 2026-03-27 HKT

MIRROR经理人黄慧君（花姐）继早前「我最喜爱」奖项等于没有实力的言论惹起风波后，昨日再「出事」。她在一个姜涛黑粉的发文中按赞，随即被「姜糖」(fans)截图抨击。花姐事后在限时动态道歉，表示「我冇like，唔知道系咪老人家，懵吓懵吓揿咗，点样揾返嚟dislike」，但「姜糖」未收货，更指她在发文前已经dislike，质疑她扮唔识。有「姜糖」亦希望姜涛不要因此影响巡回演唱会的心情。

姜涛粉丝热情送机

姜涛今日启程前往加拿大，举行《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》伦敦站演出。《星岛头条》独家直击，虽然下着微雨，但仍无减「姜糖」热情，数十人带同应援物到机场送机，现场亦有近十名工作人员到场维持秩序。

姜涛「姜糖」暖心互动

姜涛约下午5时40分乘坐七人车到达机场VIP通道，一众「姜糖」即不停大叫姜涛。头戴冷帽、口罩，身穿牛仔外套的姜涛落车后，特意走到能够看到的位置跟他们挥手打招呼，之后他又做出自己要进去、叫「姜糖」们离开的手势，并做出「在心中」的手势，心情未受影响，逗留约30秒后由VIP通道进入机场，但未见花姐同行。

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