TVB「渣男小生」黄子恒旧帐再被翻 重提旧爱裕美遭网民轰扮受害者：红唔起唔系无原因

43岁TVB三线小生黄子恒在艺训班毕业曾受无线力捧，可惜在2016年爆出挞著人妻裕美，2018年又被爆偷食内地女粉丝，对方还称怀上他的BB，其后歌手迪子也出来大爆曾被黄子恒「约炮」，结果在多单桃色新闻下，黄子恒的形象直插谷底，断送星途。

黄子恒未有因裕美与林作拍拖而酸溜溜

虽然其后黄子恒获解冻，不过声势已经大不如前，近日因为宣传剧集《卧底娇娃》重提当年与裕美的桃色事件，黄子恒未有因裕美与林作拍拖而酸溜溜，他送上祝福并说：「始终她都是我生命中的一位过客。」后有网民在Threads转发访问，不单翻他的旧帐，还有人直言：「身痕系唔系所有叫恒嘅共通点？」

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黄子恒重提桃色新闻犹有余悸

在TVB剧集《卧底娇娃》上，黄子恒饰演的「郭 Sir」因未婚妻「沈佳琪」张曦雯被「潘奕风」马贯东强吻后竟有心动感觉，为了对感情负责，「沈佳琪」张曦雯决定当机立断向未婚夫「郭 Sir」黄子恒摊牌。黄子恒的深情演出曾成为焦点，更有网民发现他原来是「情路坎坷王」，封他为「御用败犬」！黄子恒近日为剧集进行宣传，重提多年前的桃色新闻，不单赔上事业，而且他更患上惊恐症，至今仍犹有余悸：「我学识咗要好好好管理感情生活，身为公众人物，真系要食得咸鱼抵得渴，既然做得呢一行，就要严守本分。」他又称戥裕美开心：「我而家睇佢好享受，佢哋喺沟通同相处上都好爽，就算有时闹交，都睇到出哋好恩爱。」

黄子恒遭网民轰「红唔起唔系无原因」

黄子恒亦坦言仍有阴影，不强求拍拖，因为每次带来的都是不好结果。其后有网民转发黄子恒的访问并说：「呢啲先犀利，食干食净仲话唔好玩，完全讲到自己被玩咁。」、「做亲啲角色都系做衰人，10次有8次都系岀轨，本色演岀，怀疑tvb系特登。」、「佢系之前呻过话自己都系星，冇人识佢？依加咪有人识啰！」、「你自己问下自己点解上唔到一线小生？你以前做过啲乜嘢，你自己心照？食完粉丝仲搅大咗人哋个肚，仲叫人落仔，今生会有业债随身！」、「红唔起唔系无原因，咁烂食。」、「净系记得佢去深圳食fans ，比人屈有咗叫负责任。」、「相由心生，咁你明啦！」、「唔讲冇留意佢同裕美，净记得佢食粉丝，不过佢做亲戏既角色都系衰衰地。」、「正正经经揾份正常工作过埋下半世就算啦，咪谂住复出喇。」、「我成日都唔记得佢叫咩名，但记得佢食粉丝。」

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