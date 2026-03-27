「TVB御用宫女」李美慧39岁庆生 复式豪宅内部劲奢华 2岁儿骑64岁百亿老窦膊头好温馨

前TVB艺人、有「御用宫女」之称的李美慧（Vivi），近日迎来她最后一次「3字头」的39岁生日，并在社交平台分享了一家四口的温馨庆生照，意外令他们的复式豪宅内部曝光。李美慧自2018年嫁给比她年长25岁的百亿富商曾文豪后，便淡出幕前，专心相夫教子，并诞下一对宝贝子女，生活幸福美满。

李美慧少女感十足

从照片中可见，39岁的李美慧保养得宜，身穿黑白相间的吊带裙，手捧著丈夫送赠的一大束鲜花，脸上挂著幸福的笑容，少女感十足，颜值依然在线。虽然丈夫曾文豪已64岁，不过就精神矍铄。

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李美慧身处复式豪宅气派非凡

这次生日，曾文豪显然花了不少心思，将家中布置得充满节日气氛。照片背景可见他们身处于豪华的复式单位之中，在楼梯转角处挂上了「Happy Birthday」的横幅和缤纷的气球。豪宅的设计亦尽显格调，一边墙上挂有名画，另一边则设有橱窗，里面摆放着古董，布置温馨又不失气派。

李美慧丈夫极锡2岁囝囝

在温馨的全家福中，除了李美慧和曾文豪，还有一对可爱的子女。7岁的女儿穿著红白格纹长裙，手上拿著准备送给妈妈的礼物，模样乖巧。而最抢镜的，莫过于64岁的曾文豪与他2岁的宝贝儿子。曾文豪将儿子架在自己的肩膀上，尽现父爱。儿子也显得十分兴奋，在爸爸的肩上欢天喜地，高举小手，场面温馨。

李美慧子女读「神幼」

落选港姐出身的李美慧，在TVB多饰演绿叶角色。2018年，她嫁给富商曾文豪，摇身一变成为豪门阔太。婚后，她为丈夫诞下一女一子，凑成一个「好」字，地位更是稳固。李美慧婚后生活低调，鲜少与名媛交际，过著悠然自得的阔太生活。她对子女的教育亦相当重视，据悉其子女正就读有「神幼」之称的圣公会幼稚园。

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