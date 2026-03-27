方皓玟对演唱会两度取消感抱歉 爆开骚前一日食榴梿干致失声 落实年尾到台湾开唱兼创作国语歌

方皓玟原定去年12月31日于观塘海滨活动空间举行的《方皓玟除夕约你落观滨演唱会》，因大埔发生严重火灾事故，首次将演唱会延期，早前于开骚前突然因病，再次被迫取消演出。今日（27日）方皓玟到新城电台接受访问时，对于自己演唱会两度取消感到非常抱歉，也要向4位已进行彩排的嘉宾说声不好意思，现正开始安排退票事宜，有待找到场地后再次举办演唱会。

方皓玟努力接受针灸

方皓玟解释，由于自己贪吃，开骚前一日吃了一包榴梿干，之后出现封喉、起痰、声沙之后连声音也失去，她形容，当时有一种见鬼的感觉，于是硬着头皮跟公司说取消演出，她坦言：「我学识了以后开骚前不可以吃上火或煎炸食物，以后不再吃榴梿干，我知错了！」在连日服用中药及努力接受针灸后，她已经完全康复。问她为何不在原有场地举行演唱会？她称，自己也不知道，因为香港演唱会场地很抢手，觉得日后改于那个场地举行演唱会也没问题，因为目的十分简单就是想与大家见面。

方皓玟正洽谈美、加开演唱会

接连演唱会取消，问她有否感到运气欠佳？她笑言：「这个要问问七仙羽师傅，她说过运气是会扑过来，今年可能崎岖一点，但崎岖才会得到最好。」此外，方皓玟庆幸其他工作没有受到影响，录制好的3首新歌将会陆续推出，MV将于4月头拍摄，现正洽谈美、加举行演唱会，并已落实今年尾到台湾这个自己出道的地方举行演唱会，她说：「差不多20年没有去过台湾演出，早前看到台湾歌迷召唤，便向公司提出开骚，所以这段时间我会创作一些国语歌带给歌迷。」



