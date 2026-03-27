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Alton型格踩单车出场 向MIRO坦露心声 哽咽感谢粉丝陪伴及支持

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-27 HKT
发布时间：16:15 2026-03-27 HKT

MIRROR官方歌迷会主办《Hi MIRO! Garden Party 2026》一连五日、共六场在麦花臣场馆举行。昨日由Alton（王智德）打头阵。他型格踩单车进场，其后唱出《道路使用者的有型守则》，将现场气氛推向高潮。

Alton邀MIRO上台即席写生

活动期间，Alton和MIRO大玩砌车游戏，胜出者可以获得他在世界各地亲自挑选的小礼物，包括于日本选购的《海贼王》文件夹、在英国挑选的Moonwalkers明信片，以及以天王巨星为封面的手写生日卡等等。随后，Alton献唱《非物质文化遗产》，并邀请4位MIRO上台即席写生，当中有粉丝将心愿画出：希望Alton踩着单车走上花路。Alton亦向MIRO坦露心声，动容指粉丝的出现是对他最大的鼓励。在谈话期间，Alton更一度哽咽，感谢粉丝一直以来的陪伴以及支持。最后，粉丝逐一上台领取绒毛花朵，活动在一片温馨感动的气氛中完满结束。

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