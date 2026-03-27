炎明熹内地音乐节演出延期未感失望 有意推出新歌会有惊喜 重睇14岁busking片好尴尬

炎明熹昨晚出席时尚派对，她鼻子上贴上卡通暗疮贴，笑指是造型的一部分，又说近来睡眠质素有提升，虽然工作上仍有很多事情要烦恼，很想把事情做到最好，但心态上有进步，尽量顺其自然。炎明熹原定月尾为佛山草莓音乐节演出，惜活动突然取消，被指在内地的事业刚起步就碰壁，炎明熹表示活动并非取消，而是延期，虽未知会延到几时，但她未有感到失望和可惜，相信一切会有不同的安排。

炎明熹做歌参与度高

至于其他工作方面，她表示公司会有安排，又说有意推出新歌，与上一首《风旅》有不同感觉，问到是否跳唱歌？她保持神秘不透露，只谓会有惊喜，现时做歌的参与度也比以前高，更勇于表达自己想法，与监制多作沟通。讲到她14岁的busking片再度流出，她表示一直知道片段在网上流传，想不到大家又再宠幸她，她指busking片应该只有这一条，但相信仍有一些以前比赛的片段，直言再看很尴尬，又无奈指同事近日拿她以前的旧片让她看，问到是甚么内容，她即表示要保密。