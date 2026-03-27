任达华71岁生日获女儿隔空送惊喜 预告今年专注艺术发展：演戏耽误做艺术家

任达华（华哥）与太太琦琦、吕良伟夫妇、名媛荣文蔚等出席「BIG ART FESTIVAL」活动，原本出席名单有荷里活影星尚格云顿，但记者离场时仍未见其踪影。华哥近期频频亮相艺术活动，他笑言整个三月都是艺术月，今日更为自己绘画的「3025」系列举行画展，展出10幅作品。他透露今年会专注艺术发展，正构思将音乐融入绘画：「音乐每一粒音符就好似自己画画每一笔一样，所以想将两者结合。」他更笑言自己也是一名歌手，当被问到是否被演戏耽误做歌手时？华哥打趣说：「系演戏耽误做艺术家！」

任晴佳越洋送短片贺寿

提到3月19日是任达华的71岁生日，他笑言与太太度过了一个温馨的生日。琦琦则透露老公今年的生日十分热闹，由内地庆祝到返香港，更有朋友与老公同一星座一起庆祝。女儿任晴佳因在英国大学准备毕业考试，未能回港陪伴爸爸过生日，但特别制作了短片作为生日礼物。华哥一脸满足地说：「睇到条片好感动，因为睇到囡囡5岁、7岁同我一齐嘅合照，勾起好多回忆。」

琦琦送军绿色服装

问到送了甚么礼物给老公，琦琦表示送了十多件华哥喜爱品牌的服装，全部都是军绿色。华哥解释军绿色是他的幸运颜色，并笑言：「十几件好快著完，明年再买过。」

