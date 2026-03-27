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张与辰为澳门演唱会忍口减肥 预告歌单半数更新 获拉姑锡锡见面话家常

影视圈
更新时间：08:00 2026-03-27 HKT
发布时间：08:00 2026-03-27 HKT

张与辰、刘洋、罗兰、胡枫、「三姐」萧秀香等昨日到湾仔出席名厨慈善晚宴活动。张与辰与刘洋受邀为慈善出一分力，不过爱吃的张与辰笑言今次无福品尝，因为他后日将为《The Novara Ball》演唱会澳门站演出，明天便要出发进行彩排与练舞，为了穿上靓衫及往后表演着想，正努力减肥。

刘洋曾靠行楼梯成功减磅

刘洋同样表示喜爱美食，自定居香港发展后，爱上烧鹅等地道美食，体重高峰期曾达230斤（约138公斤）。他透露现时每日坚持运动，更会行百层楼梯，体重已成功回落至近100公斤。

张与辰预告歌单更新一半

谈到演唱会内容，张与辰预告将有劲歌热舞环节，整场演出有一半内容与香港站不同。他更为点歌环节特意准备了20首歌单，让歌迷现场点唱，诚意十足。

张与辰称拉姑如家人

《东周刊》早前独家直击狄波拉（拉姑）将焦点从谭辉智转移到张与辰身上，更以人脉为他在内地工作铺路。问到有否邀请拉姑到澳门观看演唱会？张与辰表示已提出邀请，但未获回复能否到场。他透露拉姑与张妈妈相识，彼此是家人与家人之间的见面与问候，笑言拉姑作为长辈一直很疼锡他：「不过我哋冇倾发展大计，见面都系倾吓近况，会讲到马来西亚嘅妈咪，都会分享吓工作，不过拉姑最常睇我访问，会指点我点样应对得好啲。」至于是否获安排到内地发展，他指工作交由公司安排，现时主要以演出为主。

刘洋同获拉姑爱锡 

身旁的刘洋被问到拉姑是否同样疼锡？，他表示与拉姑见过数次面，对方亦有到场观看他的演出，觉得拉姑对《中年好声音》三届参赛者都十分爱锡。刘洋透露将于下月前往澳洲登台，行程为期十日，接下来会全力投入排练与准备。
 

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