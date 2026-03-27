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MIRO见面祭被指规则严谨 Anson Lo回应尽量做多不会做少 AK承诺与大家多沟通接触

影视圈
更新时间：02:25 2026-03-27 HKT
发布时间：02:25 2026-03-27 HKT

MIRROR成员卢瀚霆（AL）和江𤒹生（AK）昨晚（26日）一起出席时尚派对，AK来到时见到附近的柯炜林即上前送上拥抱。AL在社交平台分享针灸拔罐的相片，他表示右脚一向有旧患，有以针灸治疗，希望早日康复，不想影响跳舞，因下周会出席MIRO见面祭，之后又有澳门演唱会，虽然现在都能跳舞，但会有少少痛。

AK年纪渐长明白拉筋重要

问到AL是否五劳七伤，他笑言跳舞的人都是这样，AK表示是职业性劳损，年轻时没有多理会，觉得能顶到，但随着年纪渐长，明白拉筋的重要性，懂得要好好保养，才能再跳耐一些，他们都说跳舞的人腰和膝头有伤在所难免，讲到男人腰伤可大可小？AK笑说：「我仲有个肾，唔好睇小我，所以要好好保养，我久不久都会去放血调理。」问到MIRROR中谁人受过的伤最重？AK笑指是做过手术的姜涛，指他已慢慢康复，要空间去适应，对他太多关心会令他压力大。

AL重视每次与粉丝见面的机会

讲到MIRO见面祭被指票价过高，规则比以前更严谨惹粉丝不满，AL表示有留意报导，但未细看千字文规则，「规则不是我们定，无办法理解背后的考量因素，我作为艺人和粉丝支柱，在时间许可下会尽量做多，不会做少，我很重视每次与粉丝见面的机会，很想报答他们的支持。（会无视不准合照的规则？）其实每次见面会都有不同规则，握手、合照、收礼物每次都会有不同安排，跟大会的做法，见面会不只我一个做，是12个兄弟一起去做。」AK明白粉丝都想与他们合照握手，想多沟通接触，他承诺会与大家多沟通接触，对其他条款未有太详细了解，但会尽力去做，强调很珍惜见面会的机会，又说近来忙于拍新戏，之后要排舞台剧，他的MIRO见面祭应安排在5月举行。

AL拍杜Sir新戏不担心变都市传说

AL近日都忙于宣传新推出的新歌，透露4月会继续拍摄杜琪峰新戏，不担心电影会变成都市传说，笑言有得拍就拍，无得拍时继续等，他没有损失，有机会时会好好把握，AK笑指《再见UFO》也是都市传说，该戏等了8年亦终于上映，并指自己主演的电影《我们不是什么》亦即将上映，趁机宣传。

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