Rihanna豪宅遭枪击露营车中弹 与A$AP Rocky趴地保命 涉案女子否认谋杀未遂

美国乐坛天后Rihanna的加州洛杉矶豪宅本月初遭到枪击，涉案女子今日出庭，对谋杀未遂的指控不认罪。Rihanna忆述当时与未婚夫A$AP Rocky在露营车上，露营车更中弹。

疑犯是来自佛罗里达州的35岁女子Ivanna Lisette Ortiz，她涉嫌于本月8日对蕾哈娜Rihanna的豪宅开火，当时RIhanna和未婚夫歌手A$AP Rocky在一辆露营车内。Rihanna向警方表示，她听到多发子弹击中拖车的声音，拉开窗帘后发现挡风玻璃上出现弹孔。她当时立即将A$AP Rocky从床上叫醒，告诉他有人朝他们开枪，他们随即趴低，之后冲进屋内确认3个孩子和工作人员的安全。

Ivanna狂轰20枪 婴儿房亦遭殃

警方表示疑犯开了大约20枪，子弹还击中露台和婴儿房的墙壁，邻近房屋也发现弹孔。检察官Alexander Bott指Ivanna持突击步枪开火时，屋内有数人在场，枪击事件是将多人性命置于险境。他认为疑犯的行为「极度危险」，Ivanna被捕时，车上起出步枪、弹药及假发。

Ivanna面临终身监禁

Ivanna目前被控1项谋杀未遂罪、10项持半自动枪械攻击罪及3项向有人居住的住宅或露营车开枪的重罪。她对控罪全盘否认，并同时否认本人蓄意开枪的指控，她最高面临终身监禁。下次审讯定于4月8日再度出庭，Ivanna的保释金高达187.5万美元（约1,466万港元）保释金，其辩护律师要求将保释金减至70万美元（约547万港元），但不获批准，目前她仍被羁押候审。法院亦颁令在刑事案件审讯期间，Ivanna不得在加州执行语言治疗师职务，她自2016年起持有加州的相关执照。Ivanna之前在社交网曾两度侮辱及恐吓Rihanna，并指神想Rihanna死！

