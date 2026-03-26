Tiger首度联乘《声梦》家族唱尽千禧经典 致敬乐坛前辈掀集体回忆

「THE PAPARAZZI CANTOPOP PARTY」将于下月24日（星期五）晚上7时至10时，在西九文化区艺术公园海滨东草坪举行。是次活动打破电视台与平台界限，邀得MIRROR成员Tiger（邱傲然）首度联乘《声梦传奇》系列一众新生代歌手，包括Aska（张驰豪）、Teller（王伟俊）、Ziva（颖乔）、Emily（周智敏）、Ophelia（柯雨霏）。

重温Twins谢霆锋郑秀文代表作

是次活动最受瞩目的焦点，莫过于Tiger与《声梦》家族的罕有同台。不少乐迷与网民均表示极度期待，纷纷猜测Tiger会与哪位歌手展开惊喜Crossover？为了向乐坛前辈致敬，一众歌手将悉心准备多首经典金曲，当中更包括红遍千禧年代的Twins、谢霆锋、郑秀文等代表作，透过重新演绎这些耳熟能详的旋律，掀起全场集体回忆。

DJ助阵「时光隧道」打卡位

活动当晚，现场将化身为大型户外音乐派对，有BEAT FRIDAY及DJ FRANKIE LAM以强劲节奏带动气氛。派对现场更设有特制的「时光穿梭隧道」，引领参与者告别平日的烦嚣，瞬间回到那个广东音乐最灿烂的千禧年代。在繁星与海风下，众人将透过广东音乐的魔力，享受一个充满热闹气氛与狂欢情怀的音乐之夜。