43岁「离巢富贵人妻」雪地豪晒三点式丰满上围  腰肢纤幼不似两孩之母  嫁保险精英生活美满

现年43岁的前TVB女星梁靖琪（Toby），虽然已是两位儿子的母亲，但无论样貌和身材都保养得宜，冻龄外貌和火辣身形令人惊艳。近日她在IG罕有地发放了一组在冰天雪地拍摄的福利图，脱下厚重外衣，大方展示仅穿内衣的白滑身躯，丰满骄人的上围和纤幼的腰肢一览无遗，完全不似年过四十，浑身散发著性感又健康的少女味道。

梁靖琪雪地比坚尼劲火辣

从梁靖琪分享的相片可见，她身处一片白茫茫的雪地中，背后是阳光下的枯树林。她身穿一件墨绿色厚大衣，但内里仅配上一件性感的黑色运动内衣（Bra top），形成强烈视觉对比。其中一张相片她更索性将大衣敞开，对着镜头展露自信笑容，骄人上围和紧致的腹部线条表露无遗，身材零走样，状态极佳。她兴奋地在帖文中写道：「Feels like summer in the snow #springski（在雪中感觉像夏天）」，显然非常享受这次春季滑雪之旅。帖文引来圈中好友纷纷留言，林子善大呼：「热辣辣，热辣辣，好热好热」，而岑丽香也大赞「正！」。

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梁靖琪星二代出身

梁靖琪出身于演艺世家，父亲是人称「树哥」的金牌监制梁家树，母亲则是前无线电视艺员部经理萧笑鸣（芭姐）。她于2004年以组合「女生宿舍」成员身份出道，入行超过20年，凭借父母在电视圈的影响力，迅速获得知名度。

梁靖琪家庭事业两得意

事业之外，梁靖琪的家庭生活也相当美满。她在2019年与比自己年轻8岁、现任职保险高级分区经理的圈外老公施隽贤（Jonathan）结婚，婚后诞下两名儿子Roman和Rian，组成幸福的四口之家。婚后的她将重心放在家庭，但对演艺事业仍抱有热情，偶尔会接拍剧集。近年，她更「复出」参演由父亲梁家树在邵氏监制的剧集《家族荣耀》，再次活跃于幕前。

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